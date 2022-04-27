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Госдеп рассказал о контактах с российскими дипломатами - РИА Новости, 27.04.2022
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Госдеп рассказал о контактах с российскими дипломатами
Госдеп рассказал о контактах с российскими дипломатами - РИА Новости, 27.04.2022
Госдеп рассказал о контактах с российскими дипломатами
Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что контакты США и РФ по дипломатической линии сводятся к двусторонним темам и обвинил российскую сторону в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:56
2022-04-27T18:56
украина
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что контакты США и РФ по дипломатической линии сводятся к двусторонним темам и обвинил российскую сторону в неготовности к диалогу о событиях на Украине.В ходе интервью телеканалу CNN ему был задан вопрос о наличии прямых американо-российских контактов на тему украинского кризиса."К сожалению, мы не увидели никакой готовности с российской стороны взаимодействовать с нашими партнерами или взаимодействовать с украинцами по поводу своих действий на Украине или хода этой войны", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле.По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
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украина, россия, сша, в мире
18:56 27.04.2022
 
Госдеп рассказал о контактах с российскими дипломатами

Госдеп заявил, что контакты с дипломатами из России сводятся к двусторонним вопросам

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс заявил, что контакты США и РФ по дипломатической линии сводятся к двусторонним темам и обвинил российскую сторону в неготовности к диалогу о событиях на Украине.
В ходе интервью телеканалу CNN ему был задан вопрос о наличии прямых американо-российских контактов на тему украинского кризиса.
"У нас есть посольство, которое все еще функционирует в Москве. Наше посольство в контакте с российским министерством иностранных дел, но обсуждаемые вопросы узки и очень двусторонни по своей сути", - ответил Прайс.
"К сожалению, мы не увидели никакой готовности с российской стороны взаимодействовать с нашими партнерами или взаимодействовать с украинцами по поводу своих действий на Украине или хода этой войны", - заявил он.
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 08:00
Запад повышает ставку на поражение России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле.
По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
Украинский военный в городе Ирпень неподалеку от Киева - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 08:00
Запад готовится к вечной войне
 
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