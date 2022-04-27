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Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/gordon-1785770205.html
Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию
Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию - РИА Новости, 27.04.2022
Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию
Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") сообщила РИА Новости, что она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги украинского журналиста... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:55
2022-04-27T15:55
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
госдума рф
украина
дмитрий гордон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") сообщила РИА Новости, что она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги украинского журналиста Дмитрия Гордона на предмет русофобии в них, по ее словам, литература таких авторов не должна продаваться в РФ."Обратилась к генеральному прокурору с просьбой проверить на соответствие законодательству РФ содержание продаваемых книг этой персоны", - рассказала она. Занко уточнила, что к ней обратились граждане, которые были возмущены тем, что книги Гордона, "который распространяет фейки о ВС РФ", продаются в России. Она также отметила, что книги автора, который "призывает к убийству по национальному признаку и пропагандирует русофобию", не должны продаваться на территории России."Мое мнение, что, если человек открыто пропагандирует русофобию, призывает к убийству по национальному признаку, его книги не имеют права продаваться и распространяться на территории нашей страны", - резюмировала депутат.
https://ria.ru/20220406/gordon-1782095465.html
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общество, россия, госдума рф, украина, дмитрий гордон, ситуация в днр и лнр
15:55 27.04.2022
 
Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию

Депутат Госдумы Занко попросила ГП проверить книги журналиста Гордона на русофобию

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") сообщила РИА Новости, что она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги украинского журналиста Дмитрия Гордона на предмет русофобии в них, по ее словам, литература таких авторов не должна продаваться в РФ.
"Обратилась к генеральному прокурору с просьбой проверить на соответствие законодательству РФ содержание продаваемых книг этой персоны", - рассказала она. Занко уточнила, что к ней обратились граждане, которые были возмущены тем, что книги Гордона, "который распространяет фейки о ВС РФ", продаются в России. Она также отметила, что книги автора, который "призывает к убийству по национальному признаку и пропагандирует русофобию", не должны продаваться на территории России.
"Мое мнение, что, если человек открыто пропагандирует русофобию, призывает к убийству по национальному признаку, его книги не имеют права продаваться и распространяться на территории нашей страны", - резюмировала депутат.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияГосдума РФУкраинаДмитрий ГордонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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