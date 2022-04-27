https://ria.ru/20220427/gordon-1785770205.html
Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию
Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию - РИА Новости, 27.04.2022
Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию
Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") сообщила РИА Новости, что она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги украинского журналиста... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:55
2022-04-27T15:55
2022-04-27T15:55
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
госдума рф
украина
дмитрий гордон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9f2a5b8a4cc7e05924fb4786b868bbe.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") сообщила РИА Новости, что она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги украинского журналиста Дмитрия Гордона на предмет русофобии в них, по ее словам, литература таких авторов не должна продаваться в РФ."Обратилась к генеральному прокурору с просьбой проверить на соответствие законодательству РФ содержание продаваемых книг этой персоны", - рассказала она. Занко уточнила, что к ней обратились граждане, которые были возмущены тем, что книги Гордона, "который распространяет фейки о ВС РФ", продаются в России. Она также отметила, что книги автора, который "призывает к убийству по национальному признаку и пропагандирует русофобию", не должны продаваться на территории России."Мое мнение, что, если человек открыто пропагандирует русофобию, призывает к убийству по национальному признаку, его книги не имеют права продаваться и распространяться на территории нашей страны", - резюмировала депутат.
https://ria.ru/20220406/gordon-1782095465.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5a44d75d4706ba1b76f410af6c56f06f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, украина, дмитрий гордон, ситуация в днр и лнр
Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию
Депутат Госдумы Занко попросила ГП проверить книги журналиста Гордона на русофобию