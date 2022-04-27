https://ria.ru/20220427/gordon-1785770205.html

Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию

Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию - РИА Новости, 27.04.2022

Депутат Госдумы попросила проверить книги журналиста Гордона на русофобию

Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") сообщила РИА Новости, что она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги украинского журналиста... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:55

2022-04-27T15:55

2022-04-27T15:55

обострение ситуации в днр и лнр

общество

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дмитрий гордон

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия") сообщила РИА Новости, что она обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить книги украинского журналиста Дмитрия Гордона на предмет русофобии в них, по ее словам, литература таких авторов не должна продаваться в РФ."Обратилась к генеральному прокурору с просьбой проверить на соответствие законодательству РФ содержание продаваемых книг этой персоны", - рассказала она. Занко уточнила, что к ней обратились граждане, которые были возмущены тем, что книги Гордона, "который распространяет фейки о ВС РФ", продаются в России. Она также отметила, что книги автора, который "призывает к убийству по национальному признаку и пропагандирует русофобию", не должны продаваться на территории России."Мое мнение, что, если человек открыто пропагандирует русофобию, призывает к убийству по национальному признаку, его книги не имеют права продаваться и распространяться на территории нашей страны", - резюмировала депутат.

https://ria.ru/20220406/gordon-1782095465.html

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Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, украина, дмитрий гордон, ситуация в днр и лнр