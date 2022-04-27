https://ria.ru/20220427/golosovanie-1785712910.html

Полного перехода на дистанционное голосование не будет, заявила Памфилова

Полного перехода на дистанционное голосование не будет, заявила Памфилова - РИА Новости, 27.04.2022

Полного перехода на дистанционное голосование не будет, заявила Памфилова

В России традиционное голосование на участках было, есть и будет, дистанционное электронное голосование необходимо, чтобы у избирателей было больше возможностей РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T12:26

2022-04-27T12:26

2022-04-27T12:49

элла памфилова

политика

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России традиционное голосование на участках было, есть и будет, дистанционное электронное голосование необходимо, чтобы у избирателей было больше возможностей выбирать удобный им формат, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Никто не предполагает вытеснять или заменять дистанционным электронным голосованием традиционное. Традиционное голосование было, есть и будет. Более того, мы уделяем большое внимание, много делаем для того, чтобы его тоже "осовременивать", чтобы именно традиционное голосование отвечало всем современным запросам общества, было максимально доступно и открыто",- сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.Она отметила, что дистанционное электронное голосование необходимо для того, чтобы в "нашей огромной стране" у избирателей было больше выбора и возможностей.

https://ria.ru/20220311/golosovanie-1777607592.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

элла памфилова, политика, цик рф