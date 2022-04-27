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Полного перехода на дистанционное голосование не будет, заявила Памфилова - РИА Новости, 27.04.2022
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Полного перехода на дистанционное голосование не будет, заявила Памфилова
Полного перехода на дистанционное голосование не будет, заявила Памфилова - РИА Новости, 27.04.2022
Полного перехода на дистанционное голосование не будет, заявила Памфилова
В России традиционное голосование на участках было, есть и будет, дистанционное электронное голосование необходимо, чтобы у избирателей было больше возможностей РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T12:26
2022-04-27T12:49
элла памфилова
политика
цик рф
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России традиционное голосование на участках было, есть и будет, дистанционное электронное голосование необходимо, чтобы у избирателей было больше возможностей выбирать удобный им формат, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Никто не предполагает вытеснять или заменять дистанционным электронным голосованием традиционное. Традиционное голосование было, есть и будет. Более того, мы уделяем большое внимание, много делаем для того, чтобы его тоже "осовременивать", чтобы именно традиционное голосование отвечало всем современным запросам общества, было максимально доступно и открыто",- сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.Она отметила, что дистанционное электронное голосование необходимо для того, чтобы в "нашей огромной стране" у избирателей было больше выбора и возможностей.
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элла памфилова, политика, цик рф
12:26 27.04.2022 (обновлено: 12:49 27.04.2022)
 
Полного перехода на дистанционное голосование не будет, заявила Памфилова

Глава ЦИК Памфилова: традиционное голосование было, есть и будет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России традиционное голосование на участках было, есть и будет, дистанционное электронное голосование необходимо, чтобы у избирателей было больше возможностей выбирать удобный им формат, рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Никто не предполагает вытеснять или заменять дистанционным электронным голосованием традиционное. Традиционное голосование было, есть и будет. Более того, мы уделяем большое внимание, много делаем для того, чтобы его тоже "осовременивать", чтобы именно традиционное голосование отвечало всем современным запросам общества, было максимально доступно и открыто",- сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.
Она отметила, что дистанционное электронное голосование необходимо для того, чтобы в "нашей огромной стране" у избирателей было больше выбора и возможностей.
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