14:46 27.04.2022 (обновлено: 14:57 27.04.2022)
Германия не станет стороной конфликта на Украине, заявила Бербок
Глава МИД Бербок: Германия не станет стороной конфликта на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Германия не станет стороной конфликта на Украине, пообещала, выступая в германском бундестаге, глава МИД Анналена Бербок ("Союз 90/Зеленые").
"Я очень ясно указана на то, что мы не станем стороной конфликта", - сказала министр, отвечая на вопрос о гарантиях неучастия немецких вооруженных сил в конфликте на Украине.
"Иногда в три часа ночи просыпаешься и думаешь... господи, почему мы не можем обеспечить безопасность неба. И через минуту думаешь: тогда мы стали бы стороной конфликта. Принимать все время такие решения – это моя ответственность, согласно присяге, которую я тут приняла. И поэтому мы поставляем оружие так, чтобы мы сами, как НАТО, не вмешивались бы", - добавила Бербок.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.