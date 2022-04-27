https://ria.ru/20220427/germaniya-1785751617.html

Германия не станет стороной конфликта на Украине, заявила Бербок

Германия не станет стороной конфликта на Украине, заявила Бербок - РИА Новости, 27.04.2022

Германия не станет стороной конфликта на Украине, заявила Бербок

Германия не станет стороной конфликта на Украине, пообещала, выступая в германском бундестаге, глава МИД Анналена Бербок ("Союз 90/Зеленые"). РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:46

2022-04-27T14:46

2022-04-27T14:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости. Германия не станет стороной конфликта на Украине, пообещала, выступая в германском бундестаге, глава МИД Анналена Бербок ("Союз 90/Зеленые")."Иногда в три часа ночи просыпаешься и думаешь... господи, почему мы не можем обеспечить безопасность неба. И через минуту думаешь: тогда мы стали бы стороной конфликта. Принимать все время такие решения – это моя ответственность, согласно присяге, которую я тут приняла. И поэтому мы поставляем оружие так, чтобы мы сами, как НАТО, не вмешивались бы", - добавила Бербок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/ekonomika-1785742537.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии