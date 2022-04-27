В РПЦ призвали познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе
Легойда посоветовал познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Чтобы узнать о фактах геноцида русских людей на Донбассе, которые замалчиваются в западных СМИ, стоит ознакомиться с проектом РИА Новости "Донбасс.Геноцид. 2014-2022. Вся правда о 8-летней войне", заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Много-много фактов. Из первых рук. Проверенных, подтвержденных и задокументированных. Теперь они собраны в одном месте - на сайте РИА Новости в спецпроекте "Донбасс.Геноцид. 2014-2022. Вся правда о 8-летней войне" и одноименном Telegram-канале. Если кто-то за последние годы не нашел времени узнать об этом, то теперь самое время ознакомиться", - написал Легойда в своем Telegram‑канале.
В частности, он предложил "погуглить, кто такая "Горловская мадонна".
"Это 23-летняя Кристина Жук, погибшая во время обстрела парка в Горловке, где она гуляла с 10-месячной дочкой Кирочкой. Девушку разорвало снарядами, выпущенными украинскими "Градами", и она умирала в луже собственной крови с дочкой на руках. Кирочка умерла сразу. В тот же день, названный позднее "Донецким кровавым воскресеньем", погибли еще трое детей", - напомнил представитель РПЦ.
Также он посоветовал пользователям сети узнать про детский пляж в Зугрэсе, "который украинские силовики разбомбили кассетными бомбами".
"Там не было военных объектов. Там купались дети. И их разорвало на куски прямо на глазах у родителей", - заключил Легойда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.