https://ria.ru/20220427/genotsid-1785725043.html

В РПЦ призвали познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе

В РПЦ призвали познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 27.04.2022

В РПЦ призвали познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе

Чтобы узнать о фактах геноцида русских людей на Донбассе, которые замалчиваются в западных СМИ, стоит ознакомиться с проектом РИА Новости "Донбасс.Геноцид... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:09

2022-04-27T13:09

2022-04-27T13:09

донбасс. геноцид. 2014-2022

владимир путин

донбасс

украина

горловка

русская православная церковь

в мире

религия

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Чтобы узнать о фактах геноцида русских людей на Донбассе, которые замалчиваются в западных СМИ, стоит ознакомиться с проектом РИА Новости "Донбасс.Геноцид. 2014-2022. Вся правда о 8-летней войне", заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Он отметил, что темы геноцида русских на Донбассе и нацизма на Украине замалчивается в западных СМИ но "сеть помнит все"."Много-много фактов. Из первых рук. Проверенных, подтвержденных и задокументированных. Теперь они собраны в одном месте - на сайте РИА Новости в спецпроекте "Донбасс.Геноцид. 2014-2022. Вся правда о 8-летней войне" и одноименном Telegram-канале. Если кто-то за последние годы не нашел времени узнать об этом, то теперь самое время ознакомиться", - написал Легойда в своем Telegram‑канале.В частности, он предложил "погуглить, кто такая "Горловская мадонна"."Это 23-летняя Кристина Жук, погибшая во время обстрела парка в Горловке, где она гуляла с 10-месячной дочкой Кирочкой. Девушку разорвало снарядами, выпущенными украинскими "Градами", и она умирала в луже собственной крови с дочкой на руках. Кирочка умерла сразу. В тот же день, названный позднее "Донецким кровавым воскресеньем", погибли еще трое детей", - напомнил представитель РПЦ.Также он посоветовал пользователям сети узнать про детский пляж в Зугрэсе, "который украинские силовики разбомбили кассетными бомбами"."Там не было военных объектов. Там купались дети. И их разорвало на куски прямо на глазах у родителей", - заключил Легойда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220419/vystavka-1784164226.html

https://ria.ru/20220402/obvineniya-1781482079.html

донбасс

украина

горловка

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донбасс, украина, горловка, русская православная церковь, в мире, религия