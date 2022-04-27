Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ призвали познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хедер спецпроекта Донбасс. 2014-2022
Донбасс. Геноцид. 2014-2022
https://ria.ru/20220427/genotsid-1785725043.html
В РПЦ призвали познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе
В РПЦ призвали познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 27.04.2022
В РПЦ призвали познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе
Чтобы узнать о фактах геноцида русских людей на Донбассе, которые замалчиваются в западных СМИ, стоит ознакомиться с проектом РИА Новости "Донбасс.Геноцид... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:09
2022-04-27T13:09
донбасс. геноцид. 2014-2022
владимир путин
донбасс
украина
горловка
русская православная церковь
в мире
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_78ecb77f92eba74f07d9ed16da6a666d.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Чтобы узнать о фактах геноцида русских людей на Донбассе, которые замалчиваются в западных СМИ, стоит ознакомиться с проектом РИА Новости "Донбасс.Геноцид. 2014-2022. Вся правда о 8-летней войне", заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Он отметил, что темы геноцида русских на Донбассе и нацизма на Украине замалчивается в западных СМИ но "сеть помнит все"."Много-много фактов. Из первых рук. Проверенных, подтвержденных и задокументированных. Теперь они собраны в одном месте - на сайте РИА Новости в спецпроекте "Донбасс.Геноцид. 2014-2022. Вся правда о 8-летней войне" и одноименном Telegram-канале. Если кто-то за последние годы не нашел времени узнать об этом, то теперь самое время ознакомиться", - написал Легойда в своем Telegram‑канале.В частности, он предложил "погуглить, кто такая "Горловская мадонна"."Это 23-летняя Кристина Жук, погибшая во время обстрела парка в Горловке, где она гуляла с 10-месячной дочкой Кирочкой. Девушку разорвало снарядами, выпущенными украинскими "Градами", и она умирала в луже собственной крови с дочкой на руках. Кирочка умерла сразу. В тот же день, названный позднее "Донецким кровавым воскресеньем", погибли еще трое детей", - напомнил представитель РПЦ.Также он посоветовал пользователям сети узнать про детский пляж в Зугрэсе, "который украинские силовики разбомбили кассетными бомбами"."Там не было военных объектов. Там купались дети. И их разорвало на куски прямо на глазах у родителей", - заключил Легойда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220419/vystavka-1784164226.html
https://ria.ru/20220402/obvineniya-1781482079.html
донбасс
украина
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_a1b64a3179fe1901a1048ba25bc4fc98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, донбасс, украина, горловка, русская православная церковь, в мире, религия
13:09 27.04.2022
 
В РПЦ призвали познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе

Легойда посоветовал познакомиться с проектом РИА Новости о геноциде в Донбассе

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Чтобы узнать о фактах геноцида русских людей на Донбассе, которые замалчиваются в западных СМИ, стоит ознакомиться с проектом РИА Новости "Донбасс.Геноцид. 2014-2022. Вся правда о 8-летней войне", заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он отметил, что темы геноцида русских на Донбассе и нацизма на Украине замалчивается в западных СМИ но "сеть помнит все".
Центральный музей Великой Отечественной войны и обелиск на площади Победителей на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 10:00
Фото проекта РИА Новости о геноциде в Донбассе покажут в Музее Победы
"Много-много фактов. Из первых рук. Проверенных, подтвержденных и задокументированных. Теперь они собраны в одном месте - на сайте РИА Новости в спецпроекте "Донбасс.Геноцид. 2014-2022. Вся правда о 8-летней войне" и одноименном Telegram-канале. Если кто-то за последние годы не нашел времени узнать об этом, то теперь самое время ознакомиться", - написал Легойда в своем Telegram‑канале.
В частности, он предложил "погуглить, кто такая "Горловская мадонна".
"Это 23-летняя Кристина Жук, погибшая во время обстрела парка в Горловке, где она гуляла с 10-месячной дочкой Кирочкой. Девушку разорвало снарядами, выпущенными украинскими "Градами", и она умирала в луже собственной крови с дочкой на руках. Кирочка умерла сразу. В тот же день, названный позднее "Донецким кровавым воскресеньем", погибли еще трое детей", - напомнил представитель РПЦ.
Также он посоветовал пользователям сети узнать про детский пляж в Зугрэсе, "который украинские силовики разбомбили кассетными бомбами".
"Там не было военных объектов. Там купались дети. И их разорвало на куски прямо на глазах у родителей", - заключил Легойда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 20:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК заочно обвинил украинских военных в геноциде русскоязычных в Донбассе
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022Владимир ПутинДонбассУкраинаГорловкаРусская православная церковьВ миреРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала