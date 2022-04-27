https://ria.ru/20220427/gazifikatsiya-1785744367.html

Более 50 вологодских сел будут газифицированы к 2026 году

Более 50 вологодских сел будут газифицированы к 2026 году - РИА Новости, 27.04.2022

Более 50 вологодских сел будут газифицированы к 2026 году

Газификация 51 населенного пункта Вологодской области намечена к 2026 году, на эти цели планируется направить более 22 миллиардов рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:16

2022-04-27T14:16

2022-04-27T14:16

вологодская область

андрей луценко

жкх

природный газ

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ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. Газификация 51 населенного пункта Вологодской области намечена к 2026 году, на эти цели планируется направить более 22 миллиардов рублей, сообщается на сайте Законодательного собрания региона со ссылкой на председателя областного парламента Андрея Луценко."Планируется, что к 2026 году будет газифицирован 51 населенный пункт, обеспечен доступ к системе газоснабжения порядка 10 тысячам домовладений и квартир, на газ будут переведены 25 котельных… На эти цели в рамках программы по развитию газоснабжения и газификации региона планируется направить свыше 22 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Программа развития газоснабжения и газификации, утвержденная в 2020 году, предусматривает в Вологодской области строительство и реконструкцию 33 объектов, в том числе газопроводов-отводов к городам Кириллов - Липин Бор - Белозерск - Вытегра, Устюжна, Харовск, Вологда-Череповец, поселку Туровец и межпоселковых газопроводов на территории Верховажского, Кадуйского, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Череповецкого, Вологодского, Сокольского, Устюженского, Харовского, Великоустюгского, Тотемского, Тарногского и Усть-Кубинского районов.Уточняется, что в прошлом году уже завершено строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции города Кириллов.

https://ria.ru/20220425/dom-1785401032.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, жкх, природный газ