Более 50 вологодских сел будут газифицированы к 2026 году
Неподключенные газовые трубы и газовый счетчик
ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. Газификация 51 населенного пункта Вологодской области намечена к 2026 году, на эти цели планируется направить более 22 миллиардов рублей, сообщается на сайте Законодательного собрания региона со ссылкой на председателя областного парламента Андрея Луценко.
"Планируется, что к 2026 году будет газифицирован 51 населенный пункт, обеспечен доступ к системе газоснабжения порядка 10 тысячам домовладений и квартир, на газ будут переведены 25 котельных… На эти цели в рамках программы по развитию газоснабжения и газификации региона планируется направить свыше 22 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Программа развития газоснабжения и газификации, утвержденная в 2020 году, предусматривает в Вологодской области строительство и реконструкцию 33 объектов, в том числе газопроводов-отводов к городам Кириллов - Липин Бор - Белозерск - Вытегра, Устюжна, Харовск, Вологда-Череповец, поселку Туровец и межпоселковых газопроводов на территории Верховажского, Кадуйского, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Череповецкого, Вологодского, Сокольского, Устюженского, Харовского, Великоустюгского, Тотемского, Тарногского и Усть-Кубинского районов.
Уточняется, что в прошлом году уже завершено строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции города Кириллов.