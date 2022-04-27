Рейтинг@Mail.ru
Более 50 вологодских сел будут газифицированы к 2026 году - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20220427/gazifikatsiya-1785744367.html
Более 50 вологодских сел будут газифицированы к 2026 году
Более 50 вологодских сел будут газифицированы к 2026 году - РИА Новости, 27.04.2022
Более 50 вологодских сел будут газифицированы к 2026 году
Газификация 51 населенного пункта Вологодской области намечена к 2026 году, на эти цели планируется направить более 22 миллиардов рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:16
2022-04-27T14:16
вологодская область
андрей луценко
жкх
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735288695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65c06ae8470648df7dc52f3a6d60ca08.jpg
ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. Газификация 51 населенного пункта Вологодской области намечена к 2026 году, на эти цели планируется направить более 22 миллиардов рублей, сообщается на сайте Законодательного собрания региона со ссылкой на председателя областного парламента Андрея Луценко."Планируется, что к 2026 году будет газифицирован 51 населенный пункт, обеспечен доступ к системе газоснабжения порядка 10 тысячам домовладений и квартир, на газ будут переведены 25 котельных… На эти цели в рамках программы по развитию газоснабжения и газификации региона планируется направить свыше 22 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Программа развития газоснабжения и газификации, утвержденная в 2020 году, предусматривает в Вологодской области строительство и реконструкцию 33 объектов, в том числе газопроводов-отводов к городам Кириллов - Липин Бор - Белозерск - Вытегра, Устюжна, Харовск, Вологда-Череповец, поселку Туровец и межпоселковых газопроводов на территории Верховажского, Кадуйского, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Череповецкого, Вологодского, Сокольского, Устюженского, Харовского, Великоустюгского, Тотемского, Тарногского и Усть-Кубинского районов.Уточняется, что в прошлом году уже завершено строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции города Кириллов.
https://ria.ru/20220425/dom-1785401032.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735288695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35b0f1d10115cc5d034e4a44127cf8ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей луценко, жкх, природный газ
14:16 27.04.2022
 

Более 50 вологодских сел будут газифицированы к 2026 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНеподключенные газовые трубы и газовый счетчик
Неподключенные газовые трубы и газовый счетчик - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Неподключенные газовые трубы и газовый счетчик
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. Газификация 51 населенного пункта Вологодской области намечена к 2026 году, на эти цели планируется направить более 22 миллиардов рублей, сообщается на сайте Законодательного собрания региона со ссылкой на председателя областного парламента Андрея Луценко.
"Планируется, что к 2026 году будет газифицирован 51 населенный пункт, обеспечен доступ к системе газоснабжения порядка 10 тысячам домовладений и квартир, на газ будут переведены 25 котельных… На эти цели в рамках программы по развитию газоснабжения и газификации региона планируется направить свыше 22 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Вологда - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 20:38Вологодская область
В Вологодской области строят многоэтажные дома из CLT-панелей
Программа развития газоснабжения и газификации, утвержденная в 2020 году, предусматривает в Вологодской области строительство и реконструкцию 33 объектов, в том числе газопроводов-отводов к городам Кириллов - Липин Бор - Белозерск - Вытегра, Устюжна, Харовск, Вологда-Череповец, поселку Туровец и межпоселковых газопроводов на территории Верховажского, Кадуйского, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Череповецкого, Вологодского, Сокольского, Устюженского, Харовского, Великоустюгского, Тотемского, Тарногского и Усть-Кубинского районов.
Уточняется, что в прошлом году уже завершено строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции города Кириллов.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЖКХПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала