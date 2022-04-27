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СМИ: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania - РИА Новости, 27.04.2022
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СМИ: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania
СМИ: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania - РИА Новости, 27.04.2022
СМИ: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania
Газпромбанк отклонил платеж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., которая ранее была передана под временное... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T22:14
2022-04-27T22:14
экономика
германия
газпром
газпромбанк
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Газпромбанк отклонил платеж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd., которая ранее была передана под временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники."Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.Торговая фирма продолжает предпринимать усилия для проведения платежа и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением "Газпрома", сообщили источники. Отклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года, уточнил один из осведомленных источников агентства."Газпром" 31 марта вышел из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd. Теперь общество "Газпром экспорт бизнес-сервисы" принадлежит АО "Палмэри" (0,1%) и самому себе (99,9%). При этом ранее СМИ сообщали, что Германии обдумывает национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России.Однако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В минэкономики страны (BMWK) считают, что компания была приобретена некими инвесторами без получения разрешения, что делает сделку недействительной. В итоге сейчас проводится проверка, и назначение временного попечителя обеспечит эффективное осуществление права на аудит, говорят в BMWK.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html
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экономика, германия, газпром, газпромбанк
22:14 27.04.2022
 
СМИ: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania

Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Газпромбанк отклонил платеж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., которая ранее была передана под временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
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Торговая фирма продолжает предпринимать усилия для проведения платежа и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением "Газпрома", сообщили источники. Отклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года, уточнил один из осведомленных источников агентства.
"Газпром" 31 марта вышел из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Теперь общество "Газпром экспорт бизнес-сервисы" принадлежит АО "Палмэри" (0,1%) и самому себе (99,9%). При этом ранее СМИ сообщали, что Германии обдумывает национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России.
Однако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В минэкономики страны (BMWK) считают, что компания была приобретена некими инвесторами без получения разрешения, что делает сделку недействительной. В итоге сейчас проводится проверка, и назначение временного попечителя обеспечит эффективное осуществление права на аудит, говорят в BMWK.
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