СМИ: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania
Bloomberg: Газпромбанк отклонил оплату поставок газа в Европу от Gazprom Germania
Газокомпрессорная станция
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Газпромбанк отклонил платеж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., которая ранее была передана под временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Торговая фирма продолжает предпринимать усилия для проведения платежа и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением "Газпрома", сообщили источники. Отклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года, уточнил один из осведомленных источников агентства.
"Газпром" 31 марта вышел из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Теперь общество "Газпром экспорт бизнес-сервисы" принадлежит АО "Палмэри" (0,1%) и самому себе (99,9%). При этом ранее СМИ сообщали, что Германии обдумывает национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России.
Однако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В минэкономики страны (BMWK) считают, что компания была приобретена некими инвесторами без получения разрешения, что делает сделку недействительной. В итоге сейчас проводится проверка, и назначение временного попечителя обеспечит эффективное осуществление права на аудит, говорят в BMWK.
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