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Болгары назвали виновных в остановке поставок газа из России - РИА Новости, 27.04.2022
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Болгары назвали виновных в остановке поставок газа из России
Болгары назвали виновных в остановке поставок газа из России - РИА Новости, 27.04.2022
Болгары назвали виновных в остановке поставок газа из России
Читатели болгарского издания business.dir разозлились на свое правительство после остановки поставок российского газа. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:09
2022-04-27T18:16
в мире
экономика
россия
болгария
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газпром
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pgnig
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Читатели болгарского издания business.dir разозлились на свое правительство после остановки поставок российского газа.Портал собрал мнения экспертов относительно решения "Газпрома" прекратить поставку газа в Болгарию из-за отказа Софии от расчетов в рублях.Один из опрошенных специалистов, Васко Начев, заявил, что соседи Болгарии помогут ей в случае дефицита топлива. По его словам, "очень хорошо", что поставки остановились только для Болгарии. Также Начев потребовал судиться с Россией в международном арбитраже.Эксперт по энергетике Иван Хиновски, в свою очередь, назвал прекращение поставок "дисциплинарным взысканием" и заявил, что обижен на Россию. Специалист призвал импортировать СПГ, несмотря на то, что он дороже трубопроводного газа.Председатель правления Ассоциации промышленного капитала Васил Велев же раскритиковал власти страны за то, что те не позаботились об обеспечении поставок."У нас был месяц, чтобы подумать и подготовиться к новому способу оплаты, о чем нас справедливо попросил "Газпром"", — отметил он и призвал открыть счет в "Газпромбанке".Читатели издания сочли виновными болгарские власти и указали на правоту России в сложившейся ситуации.Пользователь _stankow процитировал заявление Начева и поинтересовался, почему страна оказалась в текущем положении."Что говорить тем, кто допустил эту "ситуацию"?" — спросил он.Сэрбоб заявил, что "Газпром" прекратил поставки не внезапно, а после отказа болгарской стороны оплачивать в рублях."Россияне правы для себя, потому что, требуя оплаты в рублях они естественно пытаются обойти санкции", — добавил он и спросил, почему болгарские власти на протяжении месяца никак не реагировали на требования России.Станислав указал на то, что в остальной Европе продолжаются поставки газа, а Болгарию ждут большие проблемы."Другие страны спокойно платят в рублях или являются слишком крупными потребителями. А у нас будут шоковые цены, предприятия-банкроты и травяная аллея "Героев Украины"",— написал он.Юзер также возмутился отправкой большой делегации в Киев."Они правят не в интересах народа, и теперь ждут европейского сочувствия. Но мы не Украина и нам никто не поможет", — прокомментировал еще один читатель."Судьба недееспособного правительства решится через десять дней", — написал комментатор."Неудивительно, что месяц назад Россия и Путин предупредили, что отключат газ тем, кто не платит в рублях", — добавил другой.Пользователь указал на то, что с европейскими странами расчеты идут в евро, с США — в долларах, и добавил, что и с Россией следует расплачиваться в рублях. При этом юзер выразил опасения из-за низких запасов газа в Болгарии."Не беспокойтесь, мы готовы! Сжиженный газ по тройной цене, пять левов за литр бензина, двухсотпроцентная инфляция! Как говорится, на голом столе парные пистолеты!" — прокомментировал пользователь.Читатель назвал экспертов дрянными и напомнил, что если Болгария не станет платить в рублях, она навсегда останется без газа."Я очень сомневаюсь, что Европа сможет помочь", — добавил он."Каковы наши эксперты, таковы и наши правители. Никто ничего не понимает, говорят ерунду, а у народа отбирают все деньги", — написал другой комментатор."Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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в мире, экономика, россия, болгария, европа, газпром, газпромбанк, pgnig, санкции в отношении россии
18:09 27.04.2022 (обновлено: 18:16 27.04.2022)
 
Болгары назвали виновных в остановке поставок газа из России

Читатели болгарского Dir разозлились на власти после остановки поставок газа из России

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГазовое оборудование
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Газовое оборудование
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Читатели болгарского издания business.dir разозлились на свое правительство после остановки поставок российского газа.
Портал собрал мнения экспертов относительно решения "Газпрома" прекратить поставку газа в Болгарию из-за отказа Софии от расчетов в рублях.
Один из опрошенных специалистов, Васко Начев, заявил, что соседи Болгарии помогут ей в случае дефицита топлива. По его словам, "очень хорошо", что поставки остановились только для Болгарии. Также Начев потребовал судиться с Россией в международном арбитраже.
Эксперт по энергетике Иван Хиновски, в свою очередь, назвал прекращение поставок "дисциплинарным взысканием" и заявил, что обижен на Россию. Специалист призвал импортировать СПГ, несмотря на то, что он дороже трубопроводного газа.
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Председатель правления Ассоциации промышленного капитала Васил Велев же раскритиковал власти страны за то, что те не позаботились об обеспечении поставок.
"У нас был месяц, чтобы подумать и подготовиться к новому способу оплаты, о чем нас справедливо попросил "Газпром"", — отметил он и призвал открыть счет в "Газпромбанке".
Читатели издания сочли виновными болгарские власти и указали на правоту России в сложившейся ситуации.
Пользователь _stankow процитировал заявление Начева и поинтересовался, почему страна оказалась в текущем положении.
"Что говорить тем, кто допустил эту "ситуацию"?" — спросил он.
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Сэрбоб заявил, что "Газпром" прекратил поставки не внезапно, а после отказа болгарской стороны оплачивать в рублях.
"Россияне правы для себя, потому что, требуя оплаты в рублях они естественно пытаются обойти санкции", — добавил он и спросил, почему болгарские власти на протяжении месяца никак не реагировали на требования России.
Станислав указал на то, что в остальной Европе продолжаются поставки газа, а Болгарию ждут большие проблемы.
"Другие страны спокойно платят в рублях или являются слишком крупными потребителями. А у нас будут шоковые цены, предприятия-банкроты и травяная аллея "Героев Украины"",— написал он.
Юзер также возмутился отправкой большой делегации в Киев.
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"Они правят не в интересах народа, и теперь ждут европейского сочувствия. Но мы не Украина и нам никто не поможет", — прокомментировал еще один читатель.
"Судьба недееспособного правительства решится через десять дней", — написал комментатор.
"Неудивительно, что месяц назад Россия и Путин предупредили, что отключат газ тем, кто не платит в рублях", — добавил другой.
Пользователь указал на то, что с европейскими странами расчеты идут в евро, с США — в долларах, и добавил, что и с Россией следует расплачиваться в рублях. При этом юзер выразил опасения из-за низких запасов газа в Болгарии.
"Не беспокойтесь, мы готовы! Сжиженный газ по тройной цене, пять левов за литр бензина, двухсотпроцентная инфляция! Как говорится, на голом столе парные пистолеты!" — прокомментировал пользователь.
Читатель назвал экспертов дрянными и напомнил, что если Болгария не станет платить в рублях, она навсегда останется без газа.
"Я очень сомневаюсь, что Европа сможет помочь", — добавил он.
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"Каковы наши эксперты, таковы и наши правители. Никто ничего не понимает, говорят ерунду, а у народа отбирают все деньги", — написал другой комментатор.
"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Москва перешла на расчеты за газ в российской национальной валюте с недружественными странами с 1 апреля. Для этого покупателям необходимо открыть в "Газпромбанке" валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет. Эту сумму и получает "Газпром".
При этом Владимир Путин подчеркивал, что отказ от расчета в рублях Москва признает неисполнением обязательств по контрактам.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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