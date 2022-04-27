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Минэкономики Германии заявило, что российский газ поступает стабильно - РИА Новости, 27.04.2022
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Минэкономики Германии заявило, что российский газ поступает стабильно
Минэкономики Германии заявило, что российский газ поступает стабильно - РИА Новости, 27.04.2022
Минэкономики Германии заявило, что российский газ поступает стабильно
Российский газ поступает в Германию стабильно и в тех же объемах, что и ранее, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:22
2022-04-27T16:22
экономика
германия
болгария
польша
pgnig
газпром
газпромбанк
россия
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Российский газ поступает в Германию стабильно и в тех же объемах, что и ранее, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Газ поступает в Германию и Европу стабильно, в тех же объемах, что и раньше. Оснований для повышения уровня чрезвычайной ситуации нет. Мы, конечно, внимательно следим за ситуацией", - заявил он в среду, представляя макроэкономический весенний прогноз правительства ФРГ на текущий год.Он также заявил, что приостановка поставок российского газа в Болгарию и Польшу не имеет "никакого" влияния на Германию. Министр также заявил, что не считает, что Россия таким решением послала "предупредительный сигнал" остальным странам. "Я считаю, что использовать слова "предупредительный сигнал" неверно, потому что Польша и Болгария этого (остановки поставок) не опасались", - заявил он.По его словам, немецкие фирмы будут оплачивать газ из РФ в евро. "Конвертация является делом Газпромбанка", - добавил он.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях.
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экономика, германия, болгария, польша, pgnig, газпром, газпромбанк, россия
16:22 27.04.2022
 
Минэкономики Германии заявило, что российский газ поступает стабильно

Глава Минэкономики Германии Хабек заявил, что российский газ поступает в страну стабильно

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Российский газ поступает в Германию стабильно и в тех же объемах, что и ранее, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Газ поступает в Германию и Европу стабильно, в тех же объемах, что и раньше. Оснований для повышения уровня чрезвычайной ситуации нет. Мы, конечно, внимательно следим за ситуацией", - заявил он в среду, представляя макроэкономический весенний прогноз правительства ФРГ на текущий год.
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Он также заявил, что приостановка поставок российского газа в Болгарию и Польшу не имеет "никакого" влияния на Германию. Министр также заявил, что не считает, что Россия таким решением послала "предупредительный сигнал" остальным странам. "Я считаю, что использовать слова "предупредительный сигнал" неверно, потому что Польша и Болгария этого (остановки поставок) не опасались", - заявил он.
По его словам, немецкие фирмы будут оплачивать газ из РФ в евро. "Конвертация является делом Газпромбанка", - добавил он.
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях.
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ЭкономикаГерманияБолгарияПольшаPGNiGГазпромГазпромбанкРоссия
 
 
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