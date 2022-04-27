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Минэкономики ФРГ: эмбарго на российский газ может снизить ВВП до 6,5% - РИА Новости, 27.04.2022
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Минэкономики ФРГ: эмбарго на российский газ может снизить ВВП до 6,5%
Минэкономики ФРГ: эмбарго на российский газ может снизить ВВП до 6,5% - РИА Новости, 27.04.2022
Минэкономики ФРГ: эмбарго на российский газ может снизить ВВП до 6,5%
Прекращение поставок газа из РФ могло бы вызвать падение ВВП Германии на 0,5-6,5%, заявил руководитель отдела экономической политики министерства экономики ФРГ... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:19
2022-04-27T16:29
экономика
германия
россия
европа
цены на нефть
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Прекращение поставок газа из РФ могло бы вызвать падение ВВП Германии на 0,5-6,5%, заявил руководитель отдела экономической политики министерства экономики ФРГ Филипп Штайнберг.О том, что "срыв" поставок российского газа в Германию приведет к рецессии в стране в текущем году заявил министр экономики Роберт Хабек на пресс-конференции, посвященной весеннему макроэкономическому прогнозу кабмина ФРГ."На настоящий момент в случае (прекращения импорта) газа, у нас не будет роста, будет снижение экономического роста. Если я правильно помню, будет примерно минус 5% роста", - заявил он.Министр подчеркнул, что эта оценка ориентируется на текущее состояние рынка и ситуация "постоянно развивается". Он попросил присутствовавшего на пресс-конференции Штайнберга уточнить данные."По разным расчетам, оценкам (прогноз) варьируется - от 0,5 до 6,5% снижения (ВВП)", - сказал Штайнберг.В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html
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экономика, германия, россия, европа, цены на нефть
16:19 27.04.2022 (обновлено: 16:29 27.04.2022)
 
Минэкономики ФРГ: эмбарго на российский газ может снизить ВВП до 6,5%

Минэкономики ФРГ: эмбарго на российский газ может снизить ВВП Германии до 6,5%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Прекращение поставок газа из РФ могло бы вызвать падение ВВП Германии на 0,5-6,5%, заявил руководитель отдела экономической политики министерства экономики ФРГ Филипп Штайнберг.
О том, что "срыв" поставок российского газа в Германию приведет к рецессии в стране в текущем году заявил министр экономики Роберт Хабек на пресс-конференции, посвященной весеннему макроэкономическому прогнозу кабмина ФРГ.
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"На настоящий момент в случае (прекращения импорта) газа, у нас не будет роста, будет снижение экономического роста. Если я правильно помню, будет примерно минус 5% роста", - заявил он.
Министр подчеркнул, что эта оценка ориентируется на текущее состояние рынка и ситуация "постоянно развивается". Он попросил присутствовавшего на пресс-конференции Штайнберга уточнить данные.
"По разным расчетам, оценкам (прогноз) варьируется - от 0,5 до 6,5% снижения (ВВП)", - сказал Штайнберг.
В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
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Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.
 
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