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Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте - РИА Новости, 27.04.2022
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Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте
Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте - РИА Новости, 27.04.2022
Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте
Германия снизила зависимость от российского газа, его доля снижена до 35% с 55% в структуре импорта, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:38
2022-04-27T15:38
экономика
германия
россия
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Германия снизила зависимость от российского газа, его доля снижена до 35% с 55% в структуре импорта, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Зависимость от газа... была 55%, сегодня составляет 35%, это значит, что предпринятые шаги принесли успех и мы работаем дальше, чтобы обеспечить работу терминалов на приему сжиженного газа ", - сказал он в среду, представляя макроэкономический весенний прогноз правительства ФРГ на текущий год.
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экономика, германия, россия
15:38 27.04.2022
 
Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте

Глава Минэкономики Германии Хабек заявил о снижении доли российского газа в импорте до 35%

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Германия снизила зависимость от российского газа, его доля снижена до 35% с 55% в структуре импорта, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Зависимость от газа... была 55%, сегодня составляет 35%, это значит, что предпринятые шаги принесли успех и мы работаем дальше, чтобы обеспечить работу терминалов на приему сжиженного газа ", - сказал он в среду, представляя макроэкономический весенний прогноз правительства ФРГ на текущий год.
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