https://ria.ru/20220427/gaz-1785765330.html
Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте
Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте - РИА Новости, 27.04.2022
Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте
Германия снизила зависимость от российского газа, его доля снижена до 35% с 55% в структуре импорта, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:38
2022-04-27T15:38
2022-04-27T15:38
экономика
германия
россия
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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Германия снизила зависимость от российского газа, его доля снижена до 35% с 55% в структуре импорта, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Зависимость от газа... была 55%, сегодня составляет 35%, это значит, что предпринятые шаги принесли успех и мы работаем дальше, чтобы обеспечить работу терминалов на приему сжиженного газа ", - сказал он в среду, представляя макроэкономический весенний прогноз правительства ФРГ на текущий год.
https://ria.ru/20220425/gaz-1785229251.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, россия
Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте
Глава Минэкономики Германии Хабек заявил о снижении доли российского газа в импорте до 35%