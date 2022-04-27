https://ria.ru/20220427/gaz-1785765330.html

Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте

Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте - РИА Новости, 27.04.2022

Минэкономики Германии заявило о снижении доли российского газа в импорте

Германия снизила зависимость от российского газа, его доля снижена до 35% с 55% в структуре импорта, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:38

2022-04-27T15:38

2022-04-27T15:38

экономика

германия

россия

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БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Германия снизила зависимость от российского газа, его доля снижена до 35% с 55% в структуре импорта, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Зависимость от газа... была 55%, сегодня составляет 35%, это значит, что предпринятые шаги принесли успех и мы работаем дальше, чтобы обеспечить работу терминалов на приему сжиженного газа ", - сказал он в среду, представляя макроэкономический весенний прогноз правительства ФРГ на текущий год.

https://ria.ru/20220425/gaz-1785229251.html

германия

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, германия, россия