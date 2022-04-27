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Чехия не сможет быстро заменить российский газ, заявил экс-премьер - РИА Новости, 27.04.2022
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Чехия не сможет быстро заменить российский газ, заявил экс-премьер
Чехия не сможет быстро заменить российский газ, заявил экс-премьер - РИА Новости, 27.04.2022
Чехия не сможет быстро заменить российский газ, заявил экс-премьер
В случае прекращения поставок газа из РФ в страны ЕС Чехия не смогла бы быстро найти иных поставщиков, чтобы обеспечить себя достаточным объемом этого вида... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:34
2022-04-27T15:34
экономика
чехия
россия
германия
pgnig
газпром
польша
болгария
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ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. В случае прекращения поставок газа из РФ в страны ЕС Чехия не смогла бы быстро найти иных поставщиков, чтобы обеспечить себя достаточным объемом этого вида топлива, заявил в среду экс-премьер и глава Союза отопителей Мирек Тополанек, выступая на республиканской конференции по отоплению и энергетике.Чехия получает из РФ 98% используемого в республике газа."Мы уже сейчас понимаем, что если будут прекращены поставки российского газа, то мы моментально окажемся тотально зависимыми от возможных поставок из Германии, которая сама имеет недостаток газа. Когда кто-то говорит, что мы быстро закроем краны (с российским газом), то он совсем не понимает, что говорит. Я никому не желаю возвращения в средневековье", - сказал Тополанек.По словам экс-премьера, ныне газ поступает в Чехию по трассам через Украину и Словакию, а также через Германию, в обоих случаях речь идет о российском газе. В случае нарушения поставок из РФ газ мог бы поступать в Чехию из Германии, но сначала она должна была бы, подчеркнул Тополанек, удовлетворить собственное потребление.Это же, считает экс-премьер, относится к возможным поставкам с юга Европы. Италия была бы озабочена получением газа для своих нужд, а терминал LNG на хорватском острове Крк не смог бы покрыть запросы Хорватии и Словении."К тому же, мы понимаем, что газ будет дороже. Из-за этой неопределенности в отношении дальнейших поставок газа пришло время "стряхнуть пыль" с системы регулирования (в потреблении газа). Необходимо разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, например, для остановки производств, потому что это тоже может произойти. Государство должно быть готово к этому и мобилизовать свободные ресурсы", - отметил экс-премьер.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях.
https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html
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экономика, чехия, россия, германия, pgnig, газпром, польша, болгария
15:34 27.04.2022
 
Чехия не сможет быстро заменить российский газ, заявил экс-премьер

Экс-премьер Чехии Тополанек заявил, что страна не сможет быстро заменить российский газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. В случае прекращения поставок газа из РФ в страны ЕС Чехия не смогла бы быстро найти иных поставщиков, чтобы обеспечить себя достаточным объемом этого вида топлива, заявил в среду экс-премьер и глава Союза отопителей Мирек Тополанек, выступая на республиканской конференции по отоплению и энергетике.
Чехия получает из РФ 98% используемого в республике газа.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
05:33
В Чехии заявили, что Россия не пострадает при отказе ЕС от ее газа
"Мы уже сейчас понимаем, что если будут прекращены поставки российского газа, то мы моментально окажемся тотально зависимыми от возможных поставок из Германии, которая сама имеет недостаток газа. Когда кто-то говорит, что мы быстро закроем краны (с российским газом), то он совсем не понимает, что говорит. Я никому не желаю возвращения в средневековье", - сказал Тополанек.
По словам экс-премьера, ныне газ поступает в Чехию по трассам через Украину и Словакию, а также через Германию, в обоих случаях речь идет о российском газе. В случае нарушения поставок из РФ газ мог бы поступать в Чехию из Германии, но сначала она должна была бы, подчеркнул Тополанек, удовлетворить собственное потребление.
Это же, считает экс-премьер, относится к возможным поставкам с юга Европы. Италия была бы озабочена получением газа для своих нужд, а терминал LNG на хорватском острове Крк не смог бы покрыть запросы Хорватии и Словении.
"К тому же, мы понимаем, что газ будет дороже. Из-за этой неопределенности в отношении дальнейших поставок газа пришло время "стряхнуть пыль" с системы регулирования (в потреблении газа). Необходимо разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, например, для остановки производств, потому что это тоже может произойти. Государство должно быть готово к этому и мобилизовать свободные ресурсы", - отметил экс-премьер.
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях.
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
01:13
Глава GIE усомнился в плане ЕК по снижению потребности в газе из России
 
ЭкономикаЧехияРоссияГерманияPGNiGГазпромПольшаБолгария
 
 
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