https://ria.ru/20220427/gaz-1785764740.html

Чехия не сможет быстро заменить российский газ, заявил экс-премьер

Чехия не сможет быстро заменить российский газ, заявил экс-премьер - РИА Новости, 27.04.2022

Чехия не сможет быстро заменить российский газ, заявил экс-премьер

В случае прекращения поставок газа из РФ в страны ЕС Чехия не смогла бы быстро найти иных поставщиков, чтобы обеспечить себя достаточным объемом этого вида... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:34

2022-04-27T15:34

2022-04-27T15:34

экономика

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россия

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ПРАГА, 27 апр – РИА Новости. В случае прекращения поставок газа из РФ в страны ЕС Чехия не смогла бы быстро найти иных поставщиков, чтобы обеспечить себя достаточным объемом этого вида топлива, заявил в среду экс-премьер и глава Союза отопителей Мирек Тополанек, выступая на республиканской конференции по отоплению и энергетике.Чехия получает из РФ 98% используемого в республике газа."Мы уже сейчас понимаем, что если будут прекращены поставки российского газа, то мы моментально окажемся тотально зависимыми от возможных поставок из Германии, которая сама имеет недостаток газа. Когда кто-то говорит, что мы быстро закроем краны (с российским газом), то он совсем не понимает, что говорит. Я никому не желаю возвращения в средневековье", - сказал Тополанек.По словам экс-премьера, ныне газ поступает в Чехию по трассам через Украину и Словакию, а также через Германию, в обоих случаях речь идет о российском газе. В случае нарушения поставок из РФ газ мог бы поступать в Чехию из Германии, но сначала она должна была бы, подчеркнул Тополанек, удовлетворить собственное потребление.Это же, считает экс-премьер, относится к возможным поставкам с юга Европы. Италия была бы озабочена получением газа для своих нужд, а терминал LNG на хорватском острове Крк не смог бы покрыть запросы Хорватии и Словении."К тому же, мы понимаем, что газ будет дороже. Из-за этой неопределенности в отношении дальнейших поставок газа пришло время "стряхнуть пыль" с системы регулирования (в потреблении газа). Необходимо разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, например, для остановки производств, потому что это тоже может произойти. Государство должно быть готово к этому и мобилизовать свободные ресурсы", - отметил экс-премьер.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785652575.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785647254.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, чехия, россия, германия, pgnig, газпром, польша, болгария