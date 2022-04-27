https://ria.ru/20220427/gaubitsy-1785668026.html

Австралия направит Украине шесть гаубиц

Австралия направит Украине шесть гаубиц - РИА Новости, 27.04.2022

Австралия направит Украине шесть гаубиц

Австралия выполнит просьбу США поставить в помощь Украине боевое вооружение - шесть полевых буксируемых гаубиц калибром 155 миллиметров, сообщил в среду... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:25

2022-04-27T09:25

2022-04-27T09:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

скотт моррисон

австралия

украина

сша

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Австралия выполнит просьбу США поставить в помощь Украине боевое вооружение - шесть полевых буксируемых гаубиц калибром 155 миллиметров, сообщил в среду телеканал Sky News Australia.Гаубицы M777 британской разработки с дальностью стрельбы до 30 километров будут направлены "в Европу" для переправки на Украину."Этой новой поддержкой на 26,7 миллиона (австралийских) долларов (19,1 миллиона долларов США) общий вклад Австралии в оборонную военную помощь Украине достигнет в целом более 225 миллионов долларов (161,1 миллиона долларов США)", - приводит Sky News Australia заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра обороны страны Питера Даттона.По их словам, Австралия также предоставляет Украине гуманитарную помощь на 65 миллионов долларов (46,6 миллиона долларов США).Как сообщалось ранее, в начале апреля Австралия объявила, что отправит на Украину 20 бронетранспортеров ADF Bushmaster в качестве военной помощи.

https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785655142.html

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785521661.html

австралия

украина

сша

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, скотт моррисон, австралия, украина, сша