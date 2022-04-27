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Австралия направит Украине шесть гаубиц - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/gaubitsy-1785668026.html
Австралия направит Украине шесть гаубиц
Австралия направит Украине шесть гаубиц - РИА Новости, 27.04.2022
Австралия направит Украине шесть гаубиц
Австралия выполнит просьбу США поставить в помощь Украине боевое вооружение - шесть полевых буксируемых гаубиц калибром 155 миллиметров, сообщил в среду... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:25
2022-04-27T09:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
скотт моррисон
австралия
украина
сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Австралия выполнит просьбу США поставить в помощь Украине боевое вооружение - шесть полевых буксируемых гаубиц калибром 155 миллиметров, сообщил в среду телеканал Sky News Australia.Гаубицы M777 британской разработки с дальностью стрельбы до 30 километров будут направлены "в Европу" для переправки на Украину."Этой новой поддержкой на 26,7 миллиона (австралийских) долларов (19,1 миллиона долларов США) общий вклад Австралии в оборонную военную помощь Украине достигнет в целом более 225 миллионов долларов (161,1 миллиона долларов США)", - приводит Sky News Australia заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра обороны страны Питера Даттона.По их словам, Австралия также предоставляет Украине гуманитарную помощь на 65 миллионов долларов (46,6 миллиона долларов США).Как сообщалось ранее, в начале апреля Австралия объявила, что отправит на Украину 20 бронетранспортеров ADF Bushmaster в качестве военной помощи.
https://ria.ru/20220427/oruzhie-1785655142.html
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785521661.html
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в мире, скотт моррисон, австралия, украина, сша
09:25 27.04.2022
 
Австралия направит Украине шесть гаубиц

Австралия направит Украине шесть полевых буксируемых гаубиц M777

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Австралия выполнит просьбу США поставить в помощь Украине боевое вооружение - шесть полевых буксируемых гаубиц калибром 155 миллиметров, сообщил в среду телеканал Sky News Australia.
Гаубицы M777 британской разработки с дальностью стрельбы до 30 километров будут направлены "в Европу" для переправки на Украину.
Самолет с военной помощью из США в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 07:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: запасы оружия в США могут иссякнуть из-за поставок на Украину
"Этой новой поддержкой на 26,7 миллиона (австралийских) долларов (19,1 миллиона долларов США) общий вклад Австралии в оборонную военную помощь Украине достигнет в целом более 225 миллионов долларов (161,1 миллиона долларов США)", - приводит Sky News Australia заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра обороны страны Питера Даттона.
По их словам, Австралия также предоставляет Украине гуманитарную помощь на 65 миллионов долларов (46,6 миллиона долларов США).
Как сообщалось ранее, в начале апреля Австралия объявила, что отправит на Украину 20 бронетранспортеров ADF Bushmaster в качестве военной помощи.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 14:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Болгарии назвали сбор средств для вооружения Украины чудовищной глупостью
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСкотт МоррисонАвстралияУкраинаСША
 
 
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