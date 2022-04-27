https://ria.ru/20220427/forum-1785816874.html

Нижегородцы подали 983 заявки на форум "Сильные идеи для нового времени"

Нижегородцы подали 983 заявки на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 27.04.2022

Нижегородцы подали 983 заявки на форум "Сильные идеи для нового времени"

Нижегородская область входит в тройку лидеров по количеству инициатив, заявленных на форум "Сильные идеи для нового времени", от региона поступило почти 1000... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:47

2022-04-27T18:47

2022-04-27T18:47

нижегородская область

россия

нижегородская область

общество

глеб никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_25b45caf5a545f56bbbbdc3ee743440d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Нижегородская область входит в тройку лидеров по количеству инициатив, заявленных на форум "Сильные идеи для нового времени", от региона поступило почти 1000 заявок, сообщил глава региона Глеб Никитин.Форум "Сильные идеи для нового времени" организует автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и фонд "Росконгресс". Прием заявок на форум продлен до 20 мая 2022 года. Команды получили дополнительное время на генерацию и проработку проектов."Нижегородская область уже сейчас – в числе лидеров по количеству социальных инициатив и идей, направленных на развитие региона. По данным на 26 апреля, от региона поступило 983 заявки. Это значит, что наши земляки видят перспективу в построении будущего в родной стране. Не сомневаюсь, что работа в рамках форума позволит нам выявить новые точки роста для региона", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина, который входит в оргкомитет по подготовке и проведению форума.Губернатор подчеркнул, что форум позволяет неравнодушным гражданам проявить себя и представить свои инициативы в сфере экономики, технологического и социального развития, некоммерческого сектора, образования, формирования городской среды.Количество участников со всей России уже превысило 52 тысячи человек. По данным на конец апреля, подано более 13 тысяч идей. Самыми активными участниками заявочной кампании на данный момент являются Москва, Самарская область и Нижегородская область.Участники форума смогут проработать свои идеи и получить обратную связь от экспертного сообщества, принять участие в акселераторе и превратить идею в проект, сформировать команду единомышленников для его реализации. Лидеры отобранных проектов получат возможность для реализации предложений через партнерскую сеть АСИ, Фонд Росконгресс, федеральные и региональные органы власти, институты развития.Финальной точкой станет очный двухдневный форум "Сильные идеи для нового времени", который пройдет летом 2022 года. На нем будут представлены 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания 10 из них планируется продемонстрировать руководству страны.

https://ria.ru/20220425/vystavka-1785320381.html

https://ria.ru/20220419/it-otrasl-1784226282.html

https://ria.ru/20220426/goroda-pobratimy-1785578960.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нижегородская область, общество, глеб никитин