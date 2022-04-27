Рейтинг@Mail.ru
Нижегородцы подали 983 заявки на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20220427/forum-1785816874.html
Нижегородцы подали 983 заявки на форум "Сильные идеи для нового времени"
Нижегородцы подали 983 заявки на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 27.04.2022
Нижегородцы подали 983 заявки на форум "Сильные идеи для нового времени"
Нижегородская область входит в тройку лидеров по количеству инициатив, заявленных на форум "Сильные идеи для нового времени", от региона поступило почти 1000... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:47
2022-04-27T18:47
нижегородская область
россия
нижегородская область
общество
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_25b45caf5a545f56bbbbdc3ee743440d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Нижегородская область входит в тройку лидеров по количеству инициатив, заявленных на форум "Сильные идеи для нового времени", от региона поступило почти 1000 заявок, сообщил глава региона Глеб Никитин.Форум "Сильные идеи для нового времени" организует автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и фонд "Росконгресс". Прием заявок на форум продлен до 20 мая 2022 года. Команды получили дополнительное время на генерацию и проработку проектов."Нижегородская область уже сейчас – в числе лидеров по количеству социальных инициатив и идей, направленных на развитие региона. По данным на 26 апреля, от региона поступило 983 заявки. Это значит, что наши земляки видят перспективу в построении будущего в родной стране. Не сомневаюсь, что работа в рамках форума позволит нам выявить новые точки роста для региона", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина, который входит в оргкомитет по подготовке и проведению форума.Губернатор подчеркнул, что форум позволяет неравнодушным гражданам проявить себя и представить свои инициативы в сфере экономики, технологического и социального развития, некоммерческого сектора, образования, формирования городской среды.Количество участников со всей России уже превысило 52 тысячи человек. По данным на конец апреля, подано более 13 тысяч идей. Самыми активными участниками заявочной кампании на данный момент являются Москва, Самарская область и Нижегородская область.Участники форума смогут проработать свои идеи и получить обратную связь от экспертного сообщества, принять участие в акселераторе и превратить идею в проект, сформировать команду единомышленников для его реализации. Лидеры отобранных проектов получат возможность для реализации предложений через партнерскую сеть АСИ, Фонд Росконгресс, федеральные и региональные органы власти, институты развития.Финальной точкой станет очный двухдневный форум "Сильные идеи для нового времени", который пройдет летом 2022 года. На нем будут представлены 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания 10 из них планируется продемонстрировать руководству страны.
https://ria.ru/20220425/vystavka-1785320381.html
https://ria.ru/20220419/it-otrasl-1784226282.html
https://ria.ru/20220426/goroda-pobratimy-1785578960.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5acbf5448c723644952d03d96c7fe512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижегородская область, общество, глеб никитин
18:47 27.04.2022
 
Нижегородцы подали 983 заявки на форум "Сильные идеи для нового времени"

Никитин: нижегородцы подали 983 заявки на форум "Сильные идеи для нового времени"

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Нижегородская область входит в тройку лидеров по количеству инициатив, заявленных на форум "Сильные идеи для нового времени", от региона поступило почти 1000 заявок, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Форум "Сильные идеи для нового времени" организует автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и фонд "Росконгресс". Прием заявок на форум продлен до 20 мая 2022 года. Команды получили дополнительное время на генерацию и проработку проектов.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 14:38Нижегородская область
Ведущие отрасли Нижегородской области представили на выставке в Ташкенте
"Нижегородская область уже сейчас – в числе лидеров по количеству социальных инициатив и идей, направленных на развитие региона. По данным на 26 апреля, от региона поступило 983 заявки. Это значит, что наши земляки видят перспективу в построении будущего в родной стране. Не сомневаюсь, что работа в рамках форума позволит нам выявить новые точки роста для региона", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина, который входит в оргкомитет по подготовке и проведению форума.
Губернатор подчеркнул, что форум позволяет неравнодушным гражданам проявить себя и представить свои инициативы в сфере экономики, технологического и социального развития, некоммерческого сектора, образования, формирования городской среды.
Количество участников со всей России уже превысило 52 тысячи человек. По данным на конец апреля, подано более 13 тысяч идей. Самыми активными участниками заявочной кампании на данный момент являются Москва, Самарская область и Нижегородская область.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 09:28Нижегородская область
Нижегородская область введет новые меры поддержки IТ-отрасли
Участники форума смогут проработать свои идеи и получить обратную связь от экспертного сообщества, принять участие в акселераторе и превратить идею в проект, сформировать команду единомышленников для его реализации. Лидеры отобранных проектов получат возможность для реализации предложений через партнерскую сеть АСИ, Фонд Росконгресс, федеральные и региональные органы власти, институты развития.
Финальной точкой станет очный двухдневный форум "Сильные идеи для нового времени", который пройдет летом 2022 года. На нем будут представлены 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания 10 из них планируется продемонстрировать руководству страны.
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:09Нижегородская область
Нижний Новгород и Бухара стали городами-побратимами
 
Нижегородская областьРоссияНижегородская областьОбществоГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала