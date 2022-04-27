https://ria.ru/20220427/folklor-1785761405.html
Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора"
Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора" - РИА Новости, 27.04.2022
Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора"
Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора", рассказала министр Ольга Любимова в ходе I заседания оргкомитета по проведению Года культурного... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:33
2022-04-27T15:33
2022-04-27T15:33
культура
новости культуры
владимир путин
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора", рассказала министр Ольга Любимова в ходе I заседания оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России.Она подчеркнула, что в настоящее время проект "уже прошел общественное обсуждение и находится на рассмотрении в Минюсте России".31 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного разнообразия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, владимир путин, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова
Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора"
Ольга Любимова заявила, что Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора"
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора", рассказала министр Ольга Любимова в ходе I заседания оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России.
"Министерством подготовлен проект указа президента РФ об установлении "Единого дня фольклора", — сказала министр.
Она подчеркнула, что в настоящее время проект "уже прошел общественное обсуждение и находится на рассмотрении в Минюсте России".
31 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного разнообразия.