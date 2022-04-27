https://ria.ru/20220427/folklor-1785761405.html

Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора"

Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора" - РИА Новости, 27.04.2022

Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора"

Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора", рассказала министр Ольга Любимова в ходе I заседания оргкомитета по проведению Года культурного... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:33

2022-04-27T15:33

2022-04-27T15:33

культура

новости культуры

владимир путин

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Минкультуры подготовило проект указа о "Едином дне фольклора", рассказала министр Ольга Любимова в ходе I заседания оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России.Она подчеркнула, что в настоящее время проект "уже прошел общественное обсуждение и находится на рассмотрении в Минюсте России".31 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного разнообразия.

https://ria.ru/20220425/prokat-1785383936.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир путин, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова