18:37 27.04.2022 (обновлено: 19:36 27.04.2022)
Финляндия отказалась платить за газ в рублях
Финляндия отказалась рассчитываться с Россией за газ в рублях
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода "Северный поток - 2" в финском Котке
Трубы для строительства трубопровода "Северный поток - 2" в финском Котке. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр — РИА Новости. Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.
"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые платежи. Решение было принято еще в начале апреля", — приводит ее слова издание.
Генеральный директор Gasum Мика Вильянен сообщил, что компания готовит юридическую оценку письма из России и рассматривает вопрос об ответных мерах. Их собираются представить в мае.
Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа, и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.