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Финляндия отказалась платить за газ в рублях - РИА Новости, 27.04.2022
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Финляндия отказалась платить за газ в рублях
Финляндия отказалась платить за газ в рублях - РИА Новости, 27.04.2022
Финляндия отказалась платить за газ в рублях
Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:37
2022-04-27T19:36
финляндия
экономика
россия
gasum
газпром
цены на нефть
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр — РИА Новости. Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.У "Газпрома", в частности, есть контракт с финской государственной компанией Gasum. В начале импортер получил письмо от российской корпорации, где объявлялось о новых условиях контракта, а именно — о рублевом порядке оплаты.Генеральный директор Gasum Мика Вильянен сообщил, что компания готовит юридическую оценку письма из России и рассматривает вопрос об ответных мерах. Их собираются представить в мае.Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа, и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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финляндия, экономика, россия, gasum, газпром, цены на нефть, санкции в отношении россии
18:37 27.04.2022 (обновлено: 19:36 27.04.2022)
 
Финляндия отказалась платить за газ в рублях

Финляндия отказалась рассчитываться с Россией за газ в рублях

© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода "Северный поток - 2" в финском Котке
Трубы для строительства трубопровода Северный поток - 2 в финском Котке - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Трубы для строительства трубопровода "Северный поток - 2" в финском Котке. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр — РИА Новости. Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.

"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые платежи. Решение было принято еще в начале апреля", — приводит ее слова издание.

У "Газпрома", в частности, есть контракт с финской государственной компанией Gasum. В начале импортер получил письмо от российской корпорации, где объявлялось о новых условиях контракта, а именно — о рублевом порядке оплаты.
Генеральный директор Gasum Мика Вильянен сообщил, что компания готовит юридическую оценку письма из России и рассматривает вопрос об ответных мерах. Их собираются представить в мае.
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Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа, и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.
С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.
Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.
Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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Eesti Gaas не планирует платить рублями за российский газ
 
ФинляндияЭкономикаРоссияGasumГазпромЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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