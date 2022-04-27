https://ria.ru/20220427/finlyandiya-1785814866.html

Финляндия отказалась платить за газ в рублях

Финляндия отказалась платить за газ в рублях - РИА Новости, 27.04.2022

Финляндия отказалась платить за газ в рублях

Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:37

2022-04-27T18:37

2022-04-27T19:36

финляндия

экономика

россия

gasum

газпром

цены на нефть

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр — РИА Новости. Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.У "Газпрома", в частности, есть контракт с финской государственной компанией Gasum. В начале импортер получил письмо от российской корпорации, где объявлялось о новых условиях контракта, а именно — о рублевом порядке оплаты.Генеральный директор Gasum Мика Вильянен сообщил, что компания готовит юридическую оценку письма из России и рассматривает вопрос об ответных мерах. Их собираются представить в мае.Ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что обе страны также участвуют в транзите газа, и если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.Западные страны ввели новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785791021.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785802990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, экономика, россия, gasum, газпром, цены на нефть, санкции в отношении россии