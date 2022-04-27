https://ria.ru/20220427/festival-1785763011.html

Фестиваль колокольного звона стартует в Липецкой области 30 апреля

Фестиваль колокольного звона стартует в Липецкой области 30 апреля - РИА Новости, 27.04.2022

Фестиваль колокольного звона стартует в Липецкой области 30 апреля

В Липецкой области 30 апреля состоится Межрегиональный фестиваль Липецкой области колокольного звона "Звонари". Он станет первым многочисленным событием летнего РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:28

2022-04-27T15:28

2022-04-27T15:28

липецкая область

елецкий район

елец

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 апр – РИА Новости. В Липецкой области 30 апреля состоится Межрегиональный фестиваль Липецкой области колокольного звона "Звонари". Он станет первым многочисленным событием летнего культурно-туристического сезона 2022 года в регионе, сообщил глава области Игорь Артамонов.Он отметил, что фестиваль состоится во второй раз, принять участие в нем приглашаются все желающие. Ограничений по посещению не будет, единственное условие – соблюдение масочного режима."Мы уже отменили в регионе ряд основных ковидных ограничений, намерены возобновить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, но, не смотря на стабильное снижение количества новых заражений, все же просим людей в местах большого скопления надевать маски", - прокомментировал Артамонов.Губернатор также сообщил, что фестиваль колокольного звона традиционно пройдет в селе Казаки Елецкого района. Главным событием мероприятия станет общий звон, когда все колокола фестиваля и 40 православных храмов Ельца и Елецкого района в условленное время сольются в едином перезвоне. Также, по словам Артамонова, в рамках фестиваля будут организованы соревнования и мастер-классы звонарей, выступления фольклорных коллективов региона и исполнителей на древнерусских инструментах, православная ярмарка, старинные русские забавы.

https://ria.ru/20220426/lipetsk-1785616276.html

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Артем Смирнов

елецкий район, елец, игорь артамонов