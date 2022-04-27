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Путин поручил продлить механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС - РИА Новости, 27.04.2022
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Путин поручил продлить механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС
Путин поручил продлить механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС - РИА Новости, 27.04.2022
Путин поручил продлить механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 августа механизм квот на экспорт удобрений из станы вне ЕАЭС, предусмотрев при необходимости... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:11
2022-04-27T15:17
экономика
владимир путин
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
виктория абрамченко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 августа механизм квот на экспорт удобрений из станы вне ЕАЭС, предусмотрев при необходимости его дальнейшее продление, говорится в перечне поручений по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, опубликованном на сайте Кремля."Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного порядка (ежеквартально)", - говорится в документе. Доклад по исполнению должен быть представлен до 31 мая, далее – ежеквартально.Кроме того, с учетом ранее данных поручений, необходимо также принять меры для осуществления мониторинга обеспечения удобрениями аграриев и на поддержание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Доклад должен быть представлен до 1 мая, далее – ежемесячно.В начале апреля действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений были временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. В частности, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысячу тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тонн.На прошлой неделе Минпромторг РФ сообщал, что рассматривает возможность продления режима фиксации внутренних цен на удобрения в стране до конца года. В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предлагала продлить фиксацию внутренних цен и квотирование вывоза минеральных удобрений на 2022-2023 сельскохозяйственный год.Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.
https://ria.ru/20220427/strakhovanie-1785745122.html
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экономика, владимир путин, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, виктория абрамченко
14:11 27.04.2022 (обновлено: 15:17 27.04.2022)
 
Путин поручил продлить механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС

Путин поручил продлить до 31 августа механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРазгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия
Разгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Разгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 августа механизм квот на экспорт удобрений из станы вне ЕАЭС, предусмотрев при необходимости его дальнейшее продление, говорится в перечне поручений по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, опубликованном на сайте Кремля.
"Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного порядка (ежеквартально)", - говорится в документе. Доклад по исполнению должен быть представлен до 31 мая, далее – ежеквартально.
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Кроме того, с учетом ранее данных поручений, необходимо также принять меры для осуществления мониторинга обеспечения удобрениями аграриев и на поддержание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Доклад должен быть представлен до 1 мая, далее – ежемесячно.
В начале апреля действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений были временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. В частности, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысячу тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тонн.
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На прошлой неделе Минпромторг РФ сообщал, что рассматривает возможность продления режима фиксации внутренних цен на удобрения в стране до конца года. В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предлагала продлить фиксацию внутренних цен и квотирование вывоза минеральных удобрений на 2022-2023 сельскохозяйственный год.
Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.
 
ЭкономикаВладимир ПутинЕвразийский экономический союзМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияВиктория Абрамченко
 
 
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