https://ria.ru/20220427/eksport-1785742783.html

Путин поручил продлить механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС

Путин поручил продлить механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС - РИА Новости, 27.04.2022

Путин поручил продлить механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 августа механизм квот на экспорт удобрений из станы вне ЕАЭС, предусмотрев при необходимости... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:11

2022-04-27T14:11

2022-04-27T15:17

экономика

владимир путин

евразийский экономический союз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

виктория абрамченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149467/67/1494676710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_adadd201109905ce7b1c1ca7b75cbf01.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 августа механизм квот на экспорт удобрений из станы вне ЕАЭС, предусмотрев при необходимости его дальнейшее продление, говорится в перечне поручений по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, опубликованном на сайте Кремля."Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного порядка (ежеквартально)", - говорится в документе. Доклад по исполнению должен быть представлен до 31 мая, далее – ежеквартально.Кроме того, с учетом ранее данных поручений, необходимо также принять меры для осуществления мониторинга обеспечения удобрениями аграриев и на поддержание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Доклад должен быть представлен до 1 мая, далее – ежемесячно.В начале апреля действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений были временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. В частности, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысячу тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тонн.На прошлой неделе Минпромторг РФ сообщал, что рассматривает возможность продления режима фиксации внутренних цен на удобрения в стране до конца года. В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предлагала продлить фиксацию внутренних цен и квотирование вывоза минеральных удобрений на 2022-2023 сельскохозяйственный год.Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.

https://ria.ru/20220427/strakhovanie-1785745122.html

https://ria.ru/20220422/sanktsii-1784909125.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, виктория абрамченко