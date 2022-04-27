14:11 27.04.2022 (обновлено: 15:17 27.04.2022)
Путин поручил продлить механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС
Путин поручил продлить до 31 августа механизм квот на экспорт удобрений вне ЕАЭС
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРазгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия
Разгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 августа механизм квот на экспорт удобрений из станы вне ЕАЭС, предусмотрев при необходимости его дальнейшее продление, говорится в перечне поручений по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, опубликованном на сайте Кремля.
"Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного порядка (ежеквартально)", - говорится в документе. Доклад по исполнению должен быть представлен до 31 мая, далее – ежеквартально.
Кроме того, с учетом ранее данных поручений, необходимо также принять меры для осуществления мониторинга обеспечения удобрениями аграриев и на поддержание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Доклад должен быть представлен до 1 мая, далее – ежемесячно.
В начале апреля действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений были временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. В частности, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысячу тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тонн.
На прошлой неделе Минпромторг РФ сообщал, что рассматривает возможность продления режима фиксации внутренних цен на удобрения в стране до конца года. В свою очередь, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предлагала продлить фиксацию внутренних цен и квотирование вывоза минеральных удобрений на 2022-2023 сельскохозяйственный год.
Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом. Срок действия лицензии - со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.