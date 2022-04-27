Рейтинг@Mail.ru
Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/donbass-1785777759.html
Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР
Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022
Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пока не стал комментировать сообщения о переходе к нему кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:21
2022-04-27T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кириенко
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735438401_0:84:2919:1726_1920x0_80_0_0_0e6385d750c3a14acc28a37c6f010921.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пока не стал комментировать сообщения о переходе к нему кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о том, что Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с ЛНР и ДНР вместо Козака."Потом", - сказал Кириенко в ответ на вопрос журналистов, правда ли то, что он будет курировать вопросы отношений с ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220426/posolstva-1785429517.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735438401_434:0:2919:1864_1920x0_80_0_0_96359bdedbc2ca26c86f62c87d160f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кириенко, россия, ситуация в днр и лнр
16:21 27.04.2022
 
Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР

Первый замглавы АП Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пока не стал комментировать сообщения о переходе к нему кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.
Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о том, что Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с ЛНР и ДНР вместо Козака.
"Потом", - сказал Кириенко в ответ на вопрос журналистов, правда ли то, что он будет курировать вопросы отношений с ЛНР и ДНР.
Флаги Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 07:05
В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, сообщил источник
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей КириенкоРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала