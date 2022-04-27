https://ria.ru/20220427/donbass-1785777759.html

Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР

Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022

Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пока не стал комментировать сообщения о переходе к нему кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:21

2022-04-27T16:21

2022-04-27T16:21

обострение ситуации в днр и лнр

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей кириенко

россия

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пока не стал комментировать сообщения о переходе к нему кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о том, что Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с ЛНР и ДНР вместо Козака."Потом", - сказал Кириенко в ответ на вопрос журналистов, правда ли то, что он будет курировать вопросы отношений с ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220426/posolstva-1785429517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кириенко, россия, ситуация в днр и лнр