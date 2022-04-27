https://ria.ru/20220427/donbass-1785777759.html
Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР
Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022
Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пока не стал комментировать сообщения о переходе к нему кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:21
2022-04-27T16:21
2022-04-27T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кириенко
россия
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пока не стал комментировать сообщения о переходе к нему кураторства взаимодействия с ДНР и ЛНР от замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.Ранее РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило о том, что Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с ЛНР и ДНР вместо Козака."Потом", - сказал Кириенко в ответ на вопрос журналистов, правда ли то, что он будет курировать вопросы отношений с ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220426/posolstva-1785429517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кириенко, россия, ситуация в днр и лнр
Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР
Первый замглавы АП Кириенко не стал комментировать слухи о кураторстве ДНР и ЛНР