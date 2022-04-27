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НАТО готовила Украину к силовому решению в Донбассе, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/donbass-1785729765.html
НАТО готовила Украину к силовому решению в Донбассе, заявил Патрушев
НАТО готовила Украину к силовому решению в Донбассе, заявил Патрушев - РИА Новости, 27.04.2022
НАТО готовила Украину к силовому решению в Донбассе, заявил Патрушев
Североатлантический альянс направлял на Украину своих военных советников и инструкторов с единственной целью: подтолкнуть Киев к силовому разрешению ситуации в... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:26
2022-04-27T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
николай патрушев
совет безопасности рф
россия
украина
ситуация в днр и лнр
нато
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АСТРАХАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Североатлантический альянс направлял на Украину своих военных советников и инструкторов с единственной целью: подтолкнуть Киев к силовому разрешению ситуации в Донбассе и вооруженному конфликту с Москвой, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности на Юге России.Он обратил внимание, что с 2014 года Украина, находясь под полным внешним контролем США, "усиленно осваивалась вооруженными силами натовских стран, накачивалась современным оружием". "Страны НАТО направляли своих военных советников и инструкторов с одной целью - подготовить киевский режим к силовому решению вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками и спровоцировать вооруженное противостояние с Россией", - указал Патрушев.Он напомнил, что Москва восемь лет делала все возможное, чтобы ситуация на Донбассе в отношении проживающих там миллионов людей была разрешена мирными, политическими средствами. "Однако украинские власти не собирались вести со своими гражданами никаких диалогов, объявили их "террористами", а потом вообще публично заявили, что не будут исполнять минские соглашения", - констатировал он.На этом фоне, продолжил секретарь Совбеза, заявление Владимира Зеленского 20 февраля в Мюнхене - за день до признания Россией независимости ДНР и ЛНР - о том, что Киев готов для своей защиты обзавестись собственным ядерным оружием, получило полную поддержку и одобрение со стороны западных стран."В этих условиях полученные данные о готовящейся украинской агрессии на Донбассе и в Крыму вынудили нашу страну принять упреждающие меры по обеспечению своей безопасности и защите населения Донецкой и Луганской народных республик, среди которого были российские граждане", - пояснил деятель.Он подчеркнул, что проводимая по указанию президента РФ Владимира Путина специальная военная операция направлена в первую очередь на защиту людей, подвергавшихся на протяжении восьми лет издевательствам, геноциду со стороны киевского неонацистского режима, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, николай патрушев, совет безопасности рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр, нато
13:26 27.04.2022 (обновлено: 13:29 27.04.2022)
 
НАТО готовила Украину к силовому решению в Донбассе, заявил Патрушев

Секретарь СБ Патрушев: инструкторы НАТО готовили Украину к силовому решению в Донбассе

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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АСТРАХАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Североатлантический альянс направлял на Украину своих военных советников и инструкторов с единственной целью: подтолкнуть Киев к силовому разрешению ситуации в Донбассе и вооруженному конфликту с Москвой, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности на Юге России.
Он обратил внимание, что с 2014 года Украина, находясь под полным внешним контролем США, "усиленно осваивалась вооруженными силами натовских стран, накачивалась современным оружием". "Страны НАТО направляли своих военных советников и инструкторов с одной целью - подготовить киевский режим к силовому решению вопроса с Донецкой и Луганской народными республиками и спровоцировать вооруженное противостояние с Россией", - указал Патрушев.
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Он напомнил, что Москва восемь лет делала все возможное, чтобы ситуация на Донбассе в отношении проживающих там миллионов людей была разрешена мирными, политическими средствами. "Однако украинские власти не собирались вести со своими гражданами никаких диалогов, объявили их "террористами", а потом вообще публично заявили, что не будут исполнять минские соглашения", - констатировал он.
На этом фоне, продолжил секретарь Совбеза, заявление Владимира Зеленского 20 февраля в Мюнхене - за день до признания Россией независимости ДНР и ЛНР - о том, что Киев готов для своей защиты обзавестись собственным ядерным оружием, получило полную поддержку и одобрение со стороны западных стран.
"В этих условиях полученные данные о готовящейся украинской агрессии на Донбассе и в Крыму вынудили нашу страну принять упреждающие меры по обеспечению своей безопасности и защите населения Донецкой и Луганской народных республик, среди которого были российские граждане", - пояснил деятель.
Он подчеркнул, что проводимая по указанию президента РФ Владимира Путина специальная военная операция направлена в первую очередь на защиту людей, подвергавшихся на протяжении восьми лет издевательствам, геноциду со стороны киевского неонацистского режима, а также на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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