https://ria.ru/20220427/donbass-1785688328.html

Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса

Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса - РИА Новости, 27.04.2022

Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать сайт, который поможет эвакуированным из Донбасса и из Украины найти своих... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:04

2022-04-27T11:04

2022-04-27T11:08

обострение ситуации в днр и лнр

общество

здоровье - общество

признание днр и лнр в россии

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать сайт, который поможет эвакуированным из Донбасса и из Украины найти своих родственников и близких людей, которые выехали за рубеж или размещены в других пунктах временного размещения на территории России.По ее словам, на горячую линию Аппарата уполномоченного поступают обращения, связанные с экстренной психологической помощью."Люди пережили страшный стресс, потеряли связь с родственниками и обращаются за помощью, чтобы их найти", - добавила уполномоченный.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию