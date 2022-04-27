https://ria.ru/20220427/donbass-1785688328.html
Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса
Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса - РИА Новости, 27.04.2022
Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать сайт, который поможет эвакуированным из Донбасса и из Украины найти своих... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:04
2022-04-27T11:04
2022-04-27T11:08
обострение ситуации в днр и лнр
общество
здоровье - общество
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732935747_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_1898dcd8b176692a498d34ca121d0d0d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать сайт, который поможет эвакуированным из Донбасса и из Украины найти своих родственников и близких людей, которые выехали за рубеж или размещены в других пунктах временного размещения на территории России.По ее словам, на горячую линию Аппарата уполномоченного поступают обращения, связанные с экстренной психологической помощью."Люди пережили страшный стресс, потеряли связь с родственниками и обращаются за помощью, чтобы их найти", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:04 27.04.2022 (обновлено: 11:08 27.04.2022)
Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса
Москалькова предложила создать сайт по поиску близких среди эвакуированных из Донбасса
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать сайт, который поможет эвакуированным из Донбасса и из Украины найти своих родственников и близких людей, которые выехали за рубеж или размещены в других пунктах временного размещения на территории России.
"Я думаю, что, кроме бесплатной юридической помощи, важно найти инструментарий для поиска людей, которые, возможно, выехали в другие страны или размещены в ПВР на территории других субъектов РФ. Возможно, создать сайт по оказанию помощи в поиске родных и близких", - сказала Москалькова в ходе пресс-конференции, посвященной проекту Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной правовой помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.
По ее словам, на горячую линию Аппарата уполномоченного поступают обращения, связанные с экстренной психологической помощью.
"Люди пережили страшный стресс, потеряли связь с родственниками и обращаются за помощью, чтобы их найти", - добавила уполномоченный.