Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/donbass-1785688328.html
Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса
Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса - РИА Новости, 27.04.2022
Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать сайт, который поможет эвакуированным из Донбасса и из Украины найти своих... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:04
2022-04-27T11:08
обострение ситуации в днр и лнр
общество
здоровье - общество
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732935747_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_1898dcd8b176692a498d34ca121d0d0d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать сайт, который поможет эвакуированным из Донбасса и из Украины найти своих родственников и близких людей, которые выехали за рубеж или размещены в других пунктах временного размещения на территории России.По ее словам, на горячую линию Аппарата уполномоченного поступают обращения, связанные с экстренной психологической помощью."Люди пережили страшный стресс, потеряли связь с родственниками и обращаются за помощью, чтобы их найти", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732935747_229:0:2581:1764_1920x0_80_0_0_49d806d7cdab99f106550cd8ad8dd8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:04 27.04.2022 (обновлено: 11:08 27.04.2022)
 
Москалькова предложила создать сайт по поиску близких из Донбасса

Москалькова предложила создать сайт по поиску близких среди эвакуированных из Донбасса

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать сайт, который поможет эвакуированным из Донбасса и из Украины найти своих родственников и близких людей, которые выехали за рубеж или размещены в других пунктах временного размещения на территории России.
"Я думаю, что, кроме бесплатной юридической помощи, важно найти инструментарий для поиска людей, которые, возможно, выехали в другие страны или размещены в ПВР на территории других субъектов РФ. Возможно, создать сайт по оказанию помощи в поиске родных и близких", - сказала Москалькова в ходе пресс-конференции, посвященной проекту Ассоциации юристов России по оказанию бесплатной правовой помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.
По ее словам, на горячую линию Аппарата уполномоченного поступают обращения, связанные с экстренной психологической помощью.
"Люди пережили страшный стресс, потеряли связь с родственниками и обращаются за помощью, чтобы их найти", - добавила уполномоченный.
Беженцы в столовой пункта временного размещения - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 08:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и Украины превысило миллион
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЗдоровье - ОбществоПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала