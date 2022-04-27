https://ria.ru/20220427/donbass-1785663761.html

В Рубежном осталась только одна официальная бригада скорой помощи

В Рубежном осталась только одна официальная бригада скорой помощи - РИА Новости, 27.04.2022

В Рубежном осталась только одна официальная бригада скорой помощи

Одна официальная бригада скорой помощи, оказывающая помощь населению, осталась в освобожденном городе Рубежное в Донбассе, рассказал РИА Новости фельдшер... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:06

2022-04-27T09:06

2022-04-27T09:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 27 апр - РИА Новости. Одна официальная бригада скорой помощи, оказывающая помощь населению, осталась в освобожденном городе Рубежное в Донбассе, рассказал РИА Новости фельдшер Рубежанской скорой помощи Михаил Вороновский."Работаем в условиях войны. Оказываем помощь гражданскому населению и оказываем помощь военным, которые к нам обращаются - мы оказываем помощь как медики. Работать тяжело, работаем под обстрелами. Сейчас нас осталось два действующих медика и водитель", - рассказал фельдшер.По его словам, до начала активных боевых действий на станции работало около 60 сотрудников, с обострением ситуации, людей становилось все меньше, некоторым необходимо было вывозить из города семьи, в итоге осталось только два медика и один водитель. Медики сейчас работают через сутки, водитель постоянно. Вороновский уточнил, что скорая неоднократно попадала под обстрелы, в том числе во время уличных боев. У машины нет стекол и множественные повреждения кузова."Как-то мы попали под обстрел с украинской стороны... Мы везли женщину с осколочным ранением, они прекрасно видели, что это скорая, один медик сидит впереди, один в салоне, но так как мы ехали не с украинской части города (на подконтрольной ЛНР территории – ред.), они нас обстреляли… Главное, (что в итоге мы) человека привезли живого", - рассказал фельдшер.Он уточнил, что бригаде очень помогают волонтеры, которые передают лекарства людям, живущим в подвале станции Рубежанской скорой помощи, а также вывозят людей, в том числе больных и раненных из города.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785658256.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии