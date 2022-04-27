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Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/dnr-1785827959.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов - РИА Новости, 27.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила в среду, что силы ДНР за сутки ликвидировали 27 украинских националистов, один полевой артиллерийский... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:22
2022-04-27T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила в среду, что силы ДНР за сутки ликвидировали 27 украинских националистов, один полевой артиллерийский склад и одну огневую позицию."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 27 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад", - пишет народная милиция в своем Telegram-канале.Отмечается, что силы ДНР захватили одну РСЗО БМ-21 "Град" калибром 122 миллиметра, одну БМП и один бронетранспортер.Ведомство сообщает, что c начала текущих суток украинские войска выпустили по республике более 100 снарядов из РСЗО "Град", артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также вооружения БМП.Двое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, 14 получили ранения, сообщила Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 14 получили ранения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
20:22 27.04.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 27 украинских националистов за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТанкисты Народной милиции ДНР
Танкисты Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Танкисты Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила в среду, что силы ДНР за сутки ликвидировали 27 украинских националистов, один полевой артиллерийский склад и одну огневую позицию.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 27 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад", - пишет народная милиция в своем Telegram-канале.
Отмечается, что силы ДНР захватили одну РСЗО БМ-21 "Град" калибром 122 миллиметра, одну БМП и один бронетранспортер.
Ведомство сообщает, что c начала текущих суток украинские войска выпустили по республике более 100 снарядов из РСЗО "Град", артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также вооружения БМП.
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Двое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, 14 получили ранения, сообщила Народная милиция республики.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 14 получили ранения", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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