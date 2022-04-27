https://ria.ru/20220427/dnr-1785827959.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов - РИА Новости, 27.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила в среду, что силы ДНР за сутки ликвидировали 27 украинских националистов, один полевой артиллерийский... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:22
2022-04-27T20:22
2022-04-27T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782032525_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_e1d01f942406237eac719075b9244773.jpg
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила в среду, что силы ДНР за сутки ликвидировали 27 украинских националистов, один полевой артиллерийский склад и одну огневую позицию."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 27 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад", - пишет народная милиция в своем Telegram-канале.Отмечается, что силы ДНР захватили одну РСЗО БМ-21 "Град" калибром 122 миллиметра, одну БМП и один бронетранспортер.Ведомство сообщает, что c начала текущих суток украинские войска выпустили по республике более 100 снарядов из РСЗО "Град", артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также вооружения БМП.Двое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, 14 получили ранения, сообщила Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 14 получили ранения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782032525_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_25b03f4f43192f19f683c5f437dff8ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 27 украинских националистов за сутки
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости.
Народная милиция Донецкой народной республики заявила
в среду, что силы ДНР за сутки ликвидировали 27 украинских националистов, один полевой артиллерийский склад и одну огневую позицию.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 27 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад", - пишет народная милиция в своем Telegram-канале.
Отмечается, что силы ДНР захватили одну РСЗО БМ-21 "Град" калибром 122 миллиметра, одну БМП и один бронетранспортер.
Ведомство сообщает, что c начала текущих суток украинские войска выпустили по республике более 100 снарядов из РСЗО "Град", артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также вооружения БМП.
Двое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, 14 получили ранения, сообщила Народная милиция республики.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 14 получили ранения", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.