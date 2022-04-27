https://ria.ru/20220427/dnr-1785827959.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов - РИА Новости, 27.04.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 27 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила в среду, что силы ДНР за сутки ликвидировали 27 украинских националистов, один полевой артиллерийский... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:22

2022-04-27T20:22

2022-04-27T20:22

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила в среду, что силы ДНР за сутки ликвидировали 27 украинских националистов, один полевой артиллерийский склад и одну огневую позицию."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 27 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад", - пишет народная милиция в своем Telegram-канале.Отмечается, что силы ДНР захватили одну РСЗО БМ-21 "Град" калибром 122 миллиметра, одну БМП и один бронетранспортер.Ведомство сообщает, что c начала текущих суток украинские войска выпустили по республике более 100 снарядов из РСЗО "Град", артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, а также вооружения БМП.Двое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки при исполнении воинского долга, 14 получили ранения, сообщила Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 14 получили ранения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр