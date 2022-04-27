https://ria.ru/20220427/dgtu-1784931592.html

Генотип токсичного подписчика. Найдены причины агрессии в интернете

Генотип токсичного подписчика. Найдены причины агрессии в интернете - РИА Новости, 27.04.2022

Генотип токсичного подписчика. Найдены причины агрессии в интернете

Ученые ДГТУ определили, как на поведение пользователя в интернете влияют группы генов и зависимость от контекста информации. Исследование показало, какое... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:00

2022-04-27T09:00

2022-04-27T14:28

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Ученые ДГТУ определили, как на поведение пользователя в интернете влияют группы генов и зависимость от контекста информации. Исследование показало, какое сочетание генов встречается у агрессивных пользователей. Кроме того, ученые выяснили, что самые активные пользователи, которые используют интернет для покупок и развлечений, а также те, кто часто конфликтует, менее подвержены влиянию контекста информации. По словам специалистов, это поможет психологам повысить эффективность профилактики и терапии негативных эффектов информатизации общества. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Генетика интернет-поведенияУченые ДГТУ установили, что на поведение человека в интернете влияет генотип и уровень поленезависимости, где поленезависимость – это способность личности преодолевать влияние контекста информации на его психику.Для изучения особенностей информационного поведения ученые использовали авторскую психодиагностическую методику и результаты молекулярно-генетического анализа. Исследователи рассмотрели гены, связанные с особенностями формирования навыков, регуляции поведения, эмоциональными реакциями (в том числе с агрессивностью и враждебностью), а также уровнем выраженности интернет-зависимости. Среди них гены COMT и DRD2, кодирующие ферменты дофаминергической системы мозга, которая отвечает за психофизиологическое состояние человека, а также ген BDNF, кодирующий нейротрофический фактор мозга.Ген агрессоровУченые рассмотрели несколько стратегий информационного поведения и выделили главные компоненты (RC1, RC2, RC3), которые характеризуют действия пользователя в сети. Самыми популярными стали стратегии "Интернет для поиска информации" и "Интернет как мотивирующая сила (примеры других)". Часто в качестве ведущего типа активности выступала не одна стратегия, а их сочетание.Полученные данные показали, что компонента RC1 объединяет показатели в активную и конструктивную форму информационного поведения. Респонденты этой группы в основном предпочитают развлекательный или пользовательский контент, и часто используют онлайн-пространство в прагматических целях: совершают покупки и ищут информацию.Компонента RC2 может быть охарактеризована как активная деструктивная. Такие пользователи проявляют агрессию, признаки национализма и экстремизма, а также предпочитают контент порнографического характера. Они активно участвуют в обсуждении "острых" тем и провоцируют других, объяснили ученые. В этой группе специалисты отметили совмещенный эффект генов BDNF:DRD2 (p = 0,024) и BDNF : COMT : DRD2 (p = 0,036).Компонента RC3 может быть охарактеризована как пассивная условно конструктивная форма информационного поведения, рассказали исследователи. Респонденты, набравшие высокие баллы по указанным шкалам, используют интернет в основном в прагматических целях, как источник информации, и в большей степени потребляют контент, а не производят его.Информационная независимость и поведениеРезультаты исследования ученых ДГТУ показали, что пользователи, которые активно используют интернет в рекреационных, коммуникативных и прагматических целях (RC1), а также для реализации агрессивных импульсов или сексуальных потребностей (RC2) имеют более высокие показатели враждебности и демонстрируют более выраженную поленезависимость и способны психологически преодолеть влияние контекста информации.Пользователей с ярко выраженными компонентами RC1 и RC3 объединяет уровень активности и цель поиска информации. Эта стратегия одинаково выражена вне зависимости от направленности пользовательской активности или характера этой информации. По словам авторов исследования, такие люди в целом лучше ориентируются в информационной среде, а также демонстрируют более активное и уверенное поведение.Полученные результаты, по словам авторов исследования, позволяют глубже понять психологические и биологические механизмы, стоящие за формированием стратегий информационного поведения. Данные могут помочь в работе психологам, работающим с молодыми людьми с признаками агрессивного поведения или проблемами в использовании интернета.Исследования психологических и генетических факторов информационного поведения молодежи реализуются факультетом "Психология, педагогика и дефектология" ДГТУ уже более 5 лет. В схожих научных работах, по словам экспертов ДГТУ, психологические и генетические факторы информационного поведения чаще всего изучали изолированно друг от друга или исключительно в связи с интернет-зависимостью.

https://ria.ru/20201228/mgppu-1591169832.html

https://ria.ru/20210915/genom-1750046948.html

https://na.ria.ru/20220323/vuzy-1779514893.html

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навигатор абитуриента, донской государственный технический университет, университетская наука, ростов-на-дону, россия, интернет, психология, генетика