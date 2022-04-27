Рейтинг@Mail.ru
Медведев: свобода вероисповедания стала инструментом давления на Россию - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/davlenie-1785750335.html
Медведев: свобода вероисповедания стала инструментом давления на Россию
Медведев: свобода вероисповедания стала инструментом давления на Россию - РИА Новости, 27.04.2022
Медведев: свобода вероисповедания стала инструментом давления на Россию
НАТО поддерживает киевский режим не только оружием, но и склоняют на свою сторону иерархов различных христианских конфессий, для Запада защита свободы... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:41
2022-04-27T14:41
россия
европа
дмитрий медведев
совет безопасности рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_da7d99c9401f79b75e0d19da5646c50a.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО поддерживает киевский режим не только оружием, но и склоняют на свою сторону иерархов различных христианских конфессий, для Запада защита свободы вероисповедания давно стала политическим инструментом давления на Россию, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Не только поставками летальных вооружений и развединформацией западный мир подпирает шатающийся киевский режим. Натовские лидеры пытаются склонить на свою сторону иерархов различных ветвей христианства. Для западных стран "защита свободы вероисповедания" давно стала рутинным политическим инструментом давления на современную Россию", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что это происходит с учетом того, что в Европе "традиционные христианские ценности подверглись катастрофической девальвации и очевидному поруганию". "Достаточно заглянуть в новейшее семейное законодательство этих стран. Поэтому именно Россия в последние годы рассматривалась многими как оплот христианского мира в целом", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20220427/donbass-1785746091.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_494:0:3223:2047_1920x0_80_0_0_4ddcc03e7e4d336e94c5536bbe15fd5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, дмитрий медведев, совет безопасности рф, в мире
14:41 27.04.2022
 
Медведев: свобода вероисповедания стала инструментом давления на Россию

Медведев: на Западе защита свободы вероисповедания стала инструментом давления на Россию

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО поддерживает киевский режим не только оружием, но и склоняют на свою сторону иерархов различных христианских конфессий, для Запада защита свободы вероисповедания давно стала политическим инструментом давления на Россию, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Не только поставками летальных вооружений и развединформацией западный мир подпирает шатающийся киевский режим. Натовские лидеры пытаются склонить на свою сторону иерархов различных ветвей христианства. Для западных стран "защита свободы вероисповедания" давно стала рутинным политическим инструментом давления на современную Россию", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что это происходит с учетом того, что в Европе "традиционные христианские ценности подверглись катастрофической девальвации и очевидному поруганию". "Достаточно заглянуть в новейшее семейное законодательство этих стран. Поэтому именно Россия в последние годы рассматривалась многими как оплот христианского мира в целом", - добавил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 14:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
История покажет, кто был прав в ситуации с Донбассом, заявил Медведев
 
РоссияЕвропаДмитрий МедведевСовет Безопасности РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала