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Медведев: свобода вероисповедания стала инструментом давления на Россию

Медведев: свобода вероисповедания стала инструментом давления на Россию - РИА Новости, 27.04.2022

Медведев: свобода вероисповедания стала инструментом давления на Россию

НАТО поддерживает киевский режим не только оружием, но и склоняют на свою сторону иерархов различных христианских конфессий, для Запада защита свободы... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:41

2022-04-27T14:41

2022-04-27T14:41

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европа

дмитрий медведев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО поддерживает киевский режим не только оружием, но и склоняют на свою сторону иерархов различных христианских конфессий, для Запада защита свободы вероисповедания давно стала политическим инструментом давления на Россию, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Не только поставками летальных вооружений и развединформацией западный мир подпирает шатающийся киевский режим. Натовские лидеры пытаются склонить на свою сторону иерархов различных ветвей христианства. Для западных стран "защита свободы вероисповедания" давно стала рутинным политическим инструментом давления на современную Россию", - написал он в своем Telegram-канале.Он добавил, что это происходит с учетом того, что в Европе "традиционные христианские ценности подверглись катастрофической девальвации и очевидному поруганию". "Достаточно заглянуть в новейшее семейное законодательство этих стран. Поэтому именно Россия в последние годы рассматривалась многими как оплот христианского мира в целом", - добавил Медведев.

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Екатерина Зайцева

россия, европа, дмитрий медведев, совет безопасности рф, в мире