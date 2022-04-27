https://ria.ru/20220427/daniya-1785846369.html
В Дании ограничили норму продаж растительного масла, сообщили СМИ
В Дании ограничили норму продаж растительного масла, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.04.2022
В Дании ограничили норму продаж растительного масла, сообщили СМИ
Несколько крупных сетей продуктовых магазинов в Дании на фоне сокращения поставок, которые произошли из-за конфликта на Украине, установили ограничение на... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T23:57
2022-04-27T23:57
2022-04-27T23:58
дания
россия
украина
экономика
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Несколько крупных сетей продуктовых магазинов в Дании на фоне сокращения поставок, которые произошли из-за конфликта на Украине, установили ограничение на количество растительного масла, которое можно купить за один день, сообщила датская газета Berlingske.По данным издания, среди них - ретейлер Coop Denmark, крупнейшая продуктовая компания, владеющая датскими сетями магазинов Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'brugsen, Brugsen, Irma и насчитывающая 1200 магазинов по всей Дании. Такое же решение принято и в сети Rema 1000, а также в Sailing Group.Так, ритейлер Coop, пишет издание, "устанавливает потолок в три бутылки масла на клиента в день". "В Rema1000 можно купить не более трех литровых бутылок масла в день... Такое же ограничение введено в Salling Group", - сообщает газета.По словам главы отдела коммуникаций сети Rema 1000, которое приводит издание, военная операция РФ на Украине "привела к сокращению поставок, и, хотя мы не распродали все, спрос распространяется по всему миру и на другие продукты растительного происхождения".
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дания, россия, украина, экономика
23:57 27.04.2022 (обновлено: 23:58 27.04.2022)
В Дании ограничили норму продаж растительного масла, сообщили СМИ
Berlinske: в Дании ввели норму продаж растительного масла из-за сокращения поставок