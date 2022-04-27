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Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/bolgariya-1785743436.html
Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине
Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине
Президент Болгарии Румен Радев отверг возможность военных поставок на Украину. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:14
2022-04-27T15:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
болгария
украина
румен радев
ситуация в днр и лнр
владимир путин
киев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев отверг возможность военных поставок на Украину.Радев также добавил, что визит делегации на Украину не имеет смысла, так как "болгарская позиция определяется в Софии, а не в Киеве".Военные поставки на Украину накануне обсуждало коалиционное правительство Болгарии. Этот вопрос остался несогласованным. Как заявил представитель партии "Есть такой народ", стороны договорились вернуться к нему после переговоров в Киеве, болгарскую делегацию возглавит премьер-министр Кирил Петков.Ранее против поставок оружия неоднократно высказывались представители входящей в правящую коалицию Социалистической партии.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/bolgariya-1785385900.html
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в мире, болгария, украина, румен радев, ситуация в днр и лнр, владимир путин, киев
14:14 27.04.2022 (обновлено: 15:51 27.04.2022)
 
Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине

Президент Болгарии Радев выступил категорически против военной помощи Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев отверг возможность военных поставок на Украину.

"Категоричное "нет" предоставлению военной помощи Украине — шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Призывы к миру умолкают, вместо них звучит воинственная риторика и призывы к победе", — процитировало главу государства Болгарское национальное телевидение.

Радев также добавил, что визит делегации на Украину не имеет смысла, так как "болгарская позиция определяется в Софии, а не в Киеве".
Военные поставки на Украину накануне обсуждало коалиционное правительство Болгарии. Этот вопрос остался несогласованным. Как заявил представитель партии "Есть такой народ", стороны договорились вернуться к нему после переговоров в Киеве, болгарскую делегацию возглавит премьер-министр Кирил Петков.
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Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБолгарияУкраинаРумен РадевСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинКиев
 
 
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