https://ria.ru/20220427/blagodatnyy-1785695263.html
Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин
Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин - РИА Новости, 27.04.2022
Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин
Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, доставили в Южно-Сахалинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе островной... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:24
2022-04-27T11:24
2022-04-27T11:39
религия
хабаровск
сахалин
"аврора"
пасха
религия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, доставили в Южно-Сахалинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе островной епархии.Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи."Вечером 26 апреля рейсом авиакомпании "Аврора" из Хабаровска был доставлен Благодатный огонь", - уточнил представитель епархии.Православную святыню в аэропорту областного центра встретил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор и затем доставил в кафедральный собор Рождества Христова. В соборе Благодатный огонь ждали духовенство островной епархии и многочисленные верующие.Из областного центра святыню в храмы Сахалина и Курил развезут отцы-настоятели.
https://ria.ru/20220423/paskha-1785129381.html
хабаровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, сахалин, "аврора", пасха, религия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, доставили в Южно-Сахалинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе островной епархии.
Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
"Вечером 26 апреля рейсом авиакомпании "Аврора
" из Хабаровска
был доставлен Благодатный огонь", - уточнил представитель епархии.
Православную святыню в аэропорту областного центра встретил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор и затем доставил в кафедральный собор Рождества Христова. В соборе Благодатный огонь ждали духовенство островной епархии и многочисленные верующие.
Из областного центра святыню в храмы Сахалина
и Курил развезут отцы-настоятели.