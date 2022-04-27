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Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин - РИА Новости, 27.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220427/blagodatnyy-1785695263.html
Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин
Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин - РИА Новости, 27.04.2022
Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин
Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, доставили в Южно-Сахалинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе островной... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:24
2022-04-27T11:39
религия
хабаровск
сахалин
"аврора"
пасха
религия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, доставили в Южно-Сахалинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе островной епархии.Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи."Вечером 26 апреля рейсом авиакомпании "Аврора" из Хабаровска был доставлен Благодатный огонь", - уточнил представитель епархии.Православную святыню в аэропорту областного центра встретил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор и затем доставил в кафедральный собор Рождества Христова. В соборе Благодатный огонь ждали духовенство островной епархии и многочисленные верующие.Из областного центра святыню в храмы Сахалина и Курил развезут отцы-настоятели.
https://ria.ru/20220423/paskha-1785129381.html
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хабаровск, сахалин, "аврора", пасха, религия
11:24 27.04.2022 (обновлено: 11:39 27.04.2022)
 

Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин

© Фото : Официальный сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии РПЦАрхиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор доставил частицу Благодатного огня в Южно-Сахалинск
Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор доставил частицу Благодатного огня в Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : Официальный сайт Южно-Сахалинской и Курильской епархии РПЦ
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, доставили в Южно-Сахалинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе островной епархии.
Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи.
"Вечером 26 апреля рейсом авиакомпании "Аврора" из Хабаровска был доставлен Благодатный огонь", - уточнил представитель епархии.
Православную святыню в аэропорту областного центра встретил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор и затем доставил в кафедральный собор Рождества Христова. В соборе Благодатный огонь ждали духовенство островной епархии и многочисленные верующие.
Из областного центра святыню в храмы Сахалина и Курил развезут отцы-настоятели.
Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 23:54Религия
Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя
 
РелигияХабаровскСахалин"Аврора"ПасхаРелигия
 
 
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