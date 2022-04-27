https://ria.ru/20220427/blagodatnyy-1785695263.html

Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин

Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин - РИА Новости, 27.04.2022

Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили на Сахалин

Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, доставили в Южно-Сахалинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе островной... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:24

2022-04-27T11:24

2022-04-27T11:39

религия

хабаровск

сахалин

"аврора"

пасха

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785698864_0:135:3081:1868_1920x0_80_0_0_8b63fe76c9c1098a15dab72524491774.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 апр – РИА Новости. Частицу Благодатного огня, сошедшего в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме, доставили в Южно-Сахалинск, сообщили РИА Новости в пресс-службе островной епархии.Схождение, которое верующие называют чудом, происходит ежегодно накануне православной Пасхи."Вечером 26 апреля рейсом авиакомпании "Аврора" из Хабаровска был доставлен Благодатный огонь", - уточнил представитель епархии.Православную святыню в аэропорту областного центра встретил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор и затем доставил в кафедральный собор Рождества Христова. В соборе Благодатный огонь ждали духовенство островной епархии и многочисленные верующие.Из областного центра святыню в храмы Сахалина и Курил развезут отцы-настоятели.

https://ria.ru/20220423/paskha-1785129381.html

хабаровск

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

хабаровск, сахалин, "аврора", пасха, религия