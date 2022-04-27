https://ria.ru/20220427/biryukov-1785753049.html
Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве
Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве - РИА Новости, 27.04.2022
Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве
Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:53
2022-04-27T14:53
2022-04-27T14:53
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе восьмой год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что для работы в этом сезоне подготовлено 165 спасателей."Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
https://ria.ru/20220427/moskva-1785721550.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе восьмой год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что для работы в этом сезоне подготовлено 165 спасателей.
"Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.