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Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве - РИА Новости, 27.04.2022
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Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве
Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве - РИА Новости, 27.04.2022
Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве
Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:53
2022-04-27T14:53
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе восьмой год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что для работы в этом сезоне подготовлено 165 спасателей."Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
14:53 27.04.2022
 

Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию во всех округах столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе восьмой год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что для работы в этом сезоне подготовлено 165 спасателей.
"Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Их маршруты включают основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому мотосезону заняла у спасателей около трех месяцев. За это время они отработали навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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