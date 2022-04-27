20:30 27.04.2022 (обновлено: 20:31 27.04.2022)
Безработица в марте оставалась на историческом минимуме
Росстат: безработица в России в марте оставалась на историческом минимуме в 4,1 процента
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%, следует из доклада Росстата.
Новый исторический минимум по безработице в России был зарегистрирован в феврале (до этого минимальный уровень составлял 4,3%).
"В марте 2022 года 3,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2022 года составил 4,1% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу марта 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте 2022 года составила 74,5 миллиона человек.