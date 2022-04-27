https://ria.ru/20220427/bezrabotitsa-1785828669.html

Безработица в марте оставалась на историческом минимуме

Безработица в марте оставалась на историческом минимуме - РИА Новости, 27.04.2022

Безработица в марте оставалась на историческом минимуме

Уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:30

2022-04-27T20:30

2022-04-27T20:31

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

безработица

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%, следует из доклада Росстата.Новый исторический минимум по безработице в России был зарегистрирован в феврале (до этого минимальный уровень составлял 4,3%).Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу марта 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте 2022 года составила 74,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20220418/bezrabotitsa-1784129832.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество, безработица