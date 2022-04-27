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Безработица в марте оставалась на историческом минимуме - РИА Новости, 27.04.2022
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Безработица в марте оставалась на историческом минимуме
Безработица в марте оставалась на историческом минимуме - РИА Новости, 27.04.2022
Безработица в марте оставалась на историческом минимуме
Уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%, следует из доклада Росстата. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:30
2022-04-27T20:31
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
безработица
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%, следует из доклада Росстата.Новый исторический минимум по безработице в России был зарегистрирован в феврале (до этого минимальный уровень составлял 4,3%).Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу марта 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте 2022 года составила 74,5 миллиона человек.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество, безработица
20:30 27.04.2022 (обновлено: 20:31 27.04.2022)
 
Безработица в марте оставалась на историческом минимуме

Росстат: безработица в России в марте оставалась на историческом минимуме в 4,1 процента

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в России в марте 2022 года сохранился на историческом минимуме в 4,1%, следует из доклада Росстата.
Новый исторический минимум по безработице в России был зарегистрирован в феврале (до этого минимальный уровень составлял 4,3%).
"В марте 2022 года 3,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2022 года составил 4,1% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в документе.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу марта 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте 2022 года составила 74,5 миллиона человек.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)ОбществоБезработица
 
 
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