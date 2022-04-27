https://ria.ru/20220427/bezrabotitsa-1785723566.html

Мантуров: сотрудники ушедших из России компаний не останутся без работы

Мантуров: сотрудники ушедших из России компаний не останутся без работы - РИА Новости, 27.04.2022

Мантуров: сотрудники ушедших из России компаний не останутся без работы

Сотрудники иностранных компаний, которые решат прекратить деятельность в России, не останутся без работы, Минпромторг прорабатывает этот вопрос с Минтрудом,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:02

2022-04-27T13:02

2022-04-27T18:49

денис мантуров

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

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ТАШКЕНТ, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники иностранных компаний, которые решат прекратить деятельность в России, не останутся без работы, Минпромторг прорабатывает этот вопрос с Минтрудом, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Люди не останутся без работы", - заверил он. Отвечая на вопрос, что будет с сотрудниками уходящих иностранных компаний, Мантуров сказал, что эта тема обсуждается "с министерством труда обязательно". "Более того, у нас есть внутренний план по тому, кто и как зайдет на предприятия иностранных концернов, которые примут решение уйти", - добавил он.При этом министр отметил, что планы по приглашению других производителей взамен тех, кто решит уйти, пока активно не обсуждаются - это некорректно. "Но и мы тоже долго ждать не будем: не хотим, чтобы рынок провалился на десятки процентов. Мы не должны подвергать собственный рынок и собственное производство таким рискам", - подчеркнул Мантуров."То есть понятно: месяц, два, три - на решение логистических проблем, как говорят коллеги, а если речь идет о политических мотивах и о том, что их смущает спецоперация и на них давит их политическое руководство - мы ждать точно не будем. Когда мы говорили, внешнее управление - в том числе будут применены такие решения. Пути мы настоятельно предложим", - добавил министр.

https://ria.ru/20210413/posobie-1728119822.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

денис мантуров, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии