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Мантуров: сотрудники ушедших из России компаний не останутся без работы
Мантуров: сотрудники ушедших из России компаний не останутся без работы - РИА Новости, 27.04.2022
Мантуров: сотрудники ушедших из России компаний не останутся без работы
Сотрудники иностранных компаний, которые решат прекратить деятельность в России, не останутся без работы, Минпромторг прорабатывает этот вопрос с Минтрудом,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:02
2022-04-27T13:02
2022-04-27T18:49
денис мантуров
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
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ТАШКЕНТ, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники иностранных компаний, которые решат прекратить деятельность в России, не останутся без работы, Минпромторг прорабатывает этот вопрос с Минтрудом, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Люди не останутся без работы", - заверил он. Отвечая на вопрос, что будет с сотрудниками уходящих иностранных компаний, Мантуров сказал, что эта тема обсуждается "с министерством труда обязательно". "Более того, у нас есть внутренний план по тому, кто и как зайдет на предприятия иностранных концернов, которые примут решение уйти", - добавил он.При этом министр отметил, что планы по приглашению других производителей взамен тех, кто решит уйти, пока активно не обсуждаются - это некорректно. "Но и мы тоже долго ждать не будем: не хотим, чтобы рынок провалился на десятки процентов. Мы не должны подвергать собственный рынок и собственное производство таким рискам", - подчеркнул Мантуров."То есть понятно: месяц, два, три - на решение логистических проблем, как говорят коллеги, а если речь идет о политических мотивах и о том, что их смущает спецоперация и на них давит их политическое руководство - мы ждать точно не будем. Когда мы говорили, внешнее управление - в том числе будут применены такие решения. Пути мы настоятельно предложим", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии
13:02 27.04.2022 (обновлено: 18:49 27.04.2022)
Мантуров: сотрудники ушедших из России компаний не останутся без работы
Глава Минпромторга Мантуров: сотрудники ушедших из России компаний не останутся без работы
ТАШКЕНТ, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники иностранных компаний, которые решат прекратить деятельность в России, не останутся без работы, Минпромторг прорабатывает этот вопрос с Минтрудом, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Люди не останутся без работы", - заверил он. Отвечая на вопрос, что будет с сотрудниками уходящих иностранных компаний, Мантуров сказал, что эта тема обсуждается "с министерством труда обязательно". "Более того, у нас есть внутренний план по тому, кто и как зайдет на предприятия иностранных концернов, которые примут решение уйти", - добавил он.
При этом министр отметил, что планы по приглашению других производителей взамен тех, кто решит уйти, пока активно не обсуждаются - это некорректно. "Но и мы тоже долго ждать не будем: не хотим, чтобы рынок провалился на десятки процентов. Мы не должны подвергать собственный рынок и собственное производство таким рискам", - подчеркнул Мантуров.
"То есть понятно: месяц, два, три - на решение логистических проблем, как говорят коллеги, а если речь идет о политических мотивах и о том, что их смущает спецоперация и на них давит их политическое руководство - мы ждать точно не будем. Когда мы говорили, внешнее управление - в том числе будут применены такие решения. Пути мы настоятельно предложим", - добавил министр.