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Песков: разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительны - РИА Новости, 27.04.2022
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Песков: разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительны
Песков: разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительны - РИА Новости, 27.04.2022
Песков: разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительны
Разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе весьма затруднительны на фоне высказываний главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о выигрыше на поле боя, заявил РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:07
2022-04-27T14:07
в мире
жозеп боррель
россия
европа
евросоюз
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе весьма затруднительны на фоне высказываний главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о выигрыше на поле боя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковГлава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности, механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование."В настоящий момент мы видим заявления от главы дипломатии ЕС о том, что нужно все решать на поле боя. Конечно, на фоне этих заявлений говорить о новой архитектуре безопасности в Европе весьма и весьма затруднительно. Конечно, мы хотели бы сначала услышать конструктивную риторику, которая все-таки приглашает всех к политико-дипломатическим методам выстраивания нашего общего будущего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Москва заняться вопросом реорганизации отношений с Европой по гарантиям безопасности.Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.
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в мире, жозеп боррель, россия, европа, евросоюз, украина, дмитрий песков
14:07 27.04.2022
 
Песков: разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительны

Песков назвал разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе весьма затруднительны на фоне высказываний главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о выигрыше на поле боя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности, механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование.
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"В настоящий момент мы видим заявления от главы дипломатии ЕС о том, что нужно все решать на поле боя. Конечно, на фоне этих заявлений говорить о новой архитектуре безопасности в Европе весьма и весьма затруднительно. Конечно, мы хотели бы сначала услышать конструктивную риторику, которая все-таки приглашает всех к политико-дипломатическим методам выстраивания нашего общего будущего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Москва заняться вопросом реорганизации отношений с Европой по гарантиям безопасности.
Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.
 
В миреЖозеп БоррельРоссияЕвропаЕвросоюзУкраинаДмитрий Песков
 
 
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