Песков: разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительны
Песков назвал разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительными
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Разговоры о новой архитектуре безопасности в Европе весьма затруднительны на фоне высказываний главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о выигрыше на поле боя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности, механизмах, которые позволят установить мирное сосуществование.
"В настоящий момент мы видим заявления от главы дипломатии ЕС о том, что нужно все решать на поле боя. Конечно, на фоне этих заявлений говорить о новой архитектуре безопасности в Европе весьма и весьма затруднительно. Конечно, мы хотели бы сначала услышать конструктивную риторику, которая все-таки приглашает всех к политико-дипломатическим методам выстраивания нашего общего будущего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Москва заняться вопросом реорганизации отношений с Европой по гарантиям безопасности.
Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.