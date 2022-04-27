https://ria.ru/20220427/bezopasnost-1785726216.html

Патрушев предложил обсудить меры по биобезопасности Южного ФО

Патрушев предложил обсудить меры по биобезопасности Южного ФО - РИА Новости, 27.04.2022

Патрушев предложил обсудить меры по биобезопасности Южного ФО

США развернули по всему миру, в том числе на Украине, целую сеть биолабораторий и фактически создавали в них новое биологическое оружие. Как заявил секретарь... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:13

2022-04-27T13:13

2022-04-27T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

здоровье - общество

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

южный фо

ситуация в днр и лнр

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АСТРАХАНЬ, 27 апр - РИА Новости. США развернули по всему миру, в том числе на Украине, целую сеть биолабораторий и фактически создавали в них новое биологическое оружие. Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду на совещании по вопросам безопасности на Юге России, такие данные были получены в ходе специальной военной операции.Он предложил в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина обсудить на встрече меры по обеспечению биологической безопасности в регионах Южного федерального округа. Как отметил Патрушев, вопрос особенно актуален в условиях, когда США развернули свои биологические лаборатории по всему миру, в том числе и в непосредственной близости от границ РФ. Часть таких лабораторий располагается на территории Украины, констатировал он."В ходе проведения специальной военной операции были получены данные, что в этих лабораториях военные ученые из США создавали вирусы, бактерии и токсины, а по сути - новое биологическое оружие, - сообщил Патрушев. - Активная фаза создания на Украине биологических лабораторий под контролем Пентагона началась с 2014 года - сразу после спровоцированного США и их западными союзниками государственного переворота, целью которого являлось создание враждебного нашей стране государства".Как отметил секретарь Совбеза, Украина, находясь под полным внешним контролем США, "усиленно осваивалась вооруженными силами натовских стран, накачивалась современным оружием".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

https://ria.ru/20220426/ozkho-1785532165.html

https://ria.ru/20220425/ssha-1785167674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, южный фо, ситуация в днр и лнр