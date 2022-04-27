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В России усилят безопасность детских садов и школ - РИА Новости, 27.04.2022
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В России усилят безопасность детских садов и школ
В России усилят безопасность детских садов и школ - РИА Новости, 27.04.2022
В России усилят безопасность детских садов и школ
В России усилят безопасность школ и детских садов после трагедии в Ульяновской области, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:56
2022-04-27T12:25
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
татьяна москалькова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. В России усилят безопасность школ и детских садов после трагедии в Ульяновской области, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Накануне при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, также ранена младший воспитатель. Экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов отметил, что после этого нападавший покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, "состоявший на учете как психически больной". Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения, которого нашли убитым, рассказал источник РИА Новости.
ульяновская область
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ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), татьяна москалькова
10:56 27.04.2022 (обновлено: 12:25 27.04.2022)
 
В России усилят безопасность детских садов и школ

Кравцов: безопасность детских садов и школ усилили после трагедии в Ульяновской области

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения России Сергей Кравцов
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения России Сергей Кравцов. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. В России усилят безопасность школ и детских садов после трагедии в Ульяновской области, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"У нас усилена безопасность школ и детских садов, я дал соответствующие поручения", — сказал он журналистам.

Накануне при стрельбе в детском саду в поселке Вешкайма погибли двое детей и воспитатель, также ранена младший воспитатель. Экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов отметил, что после этого нападавший покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
По информации уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, стрельбу открыл Ахтямов Руслан Рушанович 1996 года рождения, житель Вешкайма, "состоявший на учете как психически больной". Ружье ИЖ 26 принадлежит Александру Тронину 1954 года рождения, которого нашли убитым, рассказал источник РИА Новости.
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Ульяновская областьСтрельба в детском саду в Ульяновской областиМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовРоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Татьяна Москалькова
 
 
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