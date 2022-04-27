https://ria.ru/20220427/bezopasnost-1785672566.html

"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат"

"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат" - РИА Новости, 27.04.2022

"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах корпорации по производству "Сарматов". РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:57

2022-04-27T09:57

2022-04-27T10:56

космос - риа наука

безопасность

сармат (ракета)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах корпорации по производству "Сарматов".По его словам, сейчас запланирована серия испытаний по линии заказчика, которыми займется оперативный штаб. Рогозин добавил, что введение новых ракет в строй идет по намеченным срокам.Ранее Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.После завершения программы испытаний комплекс поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению. "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки."Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, самый мощный в мире и обладающий наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.

https://ria.ru/20220420/sarmat-1784557958.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, безопасность, сармат (ракета), признание днр и лнр в россии