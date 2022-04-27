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"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат" - РИА Новости, 27.04.2022
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"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат"
"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат" - РИА Новости, 27.04.2022
"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах корпорации по производству "Сарматов". РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:57
2022-04-27T10:56
космос - риа наука
безопасность
сармат (ракета)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах корпорации по производству "Сарматов".По его словам, сейчас запланирована серия испытаний по линии заказчика, которыми займется оперативный штаб. Рогозин добавил, что введение новых ракет в строй идет по намеченным срокам.Ранее Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.После завершения программы испытаний комплекс поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению. "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки."Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, самый мощный в мире и обладающий наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.
https://ria.ru/20220420/sarmat-1784557958.html
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космос - риа наука, безопасность, сармат (ракета), признание днр и лнр в россии
09:57 27.04.2022 (обновлено: 10:56 27.04.2022)
 
"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат"

Рогозин: "Роскосмос" построит 46 боевых комплексов стратегического назначения " Сармат"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах корпорации по производству "Сарматов".

"Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат", — заявил он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Рогозин назвал первые летные испытания ракеты "Сармат" подарком НАТО
По его словам, сейчас запланирована серия испытаний по линии заказчика, которыми займется оперативный штаб. Рогозин добавил, что введение новых ракет в строй идет по намеченным срокам.
Ранее Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
После завершения программы испытаний комплекс поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению. "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.
"Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, самый мощный в мире и обладающий наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00
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