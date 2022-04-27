09:57 27.04.2022 (обновлено: 10:56 27.04.2022)
"Роскосмос" построит 46 боевых комплексов "Сармат"
Рогозин: "Роскосмос" построит 46 боевых комплексов стратегического назначения " Сармат"
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах корпорации по производству "Сарматов".
"Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат", — заявил он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, сейчас запланирована серия испытаний по линии заказчика, которыми займется оперативный штаб. Рогозин добавил, что введение новых ракет в строй идет по намеченным срокам.
Ранее Минобороны России сообщило о проведении 20 апреля первого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.
После завершения программы испытаний комплекс поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению. "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам — она может нести планирующие гиперзвуковые блоки.
"Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Новый носитель, самый мощный в мире и обладающий наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь российских стратегических ядерных сил.
25 апреля, 08:00Запад очень напуган: Россия побеждает