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Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/bezhentsy-1785770883.html
Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ
Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 27.04.2022
Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ
Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, они запуганы и боятся перемещаться по гуманитарным коридорам, заявил глава Совета по правам человека... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:59
2022-04-27T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
владимир путин
обострение ситуации в лнр
украина
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, они запуганы и боятся перемещаться по гуманитарным коридорам, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Атмосфера лжи и информационной агрессии нарушает права и украинцев, потому что многие украинцы запуганы СМИ, боятся перемещаться из своих населенных пунктов, боятся пользоваться гуманитарными коридорами, боятся, если этот населенный пункт вблизи России и двигаться на территории России, потому что им объясняли, что их отправят в Сибирь, концентрационные лагеря, отнимут детей... Это прямое нарушение прав самих украинцев", - заявил глава СПЧ в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.Кроме того, он отметил, что сейчас западное сообщество, в первую очередь США, игнорирует право России и россиян на безопасность.
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россия, владимир путин, обострение ситуации в лнр, украина, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, в мире
15:59 27.04.2022
 
Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ

Глава СПЧ Фадеев: информационная агрессия Запада нарушает права украинцев

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЦентр временного размещения беженцев в Белгороде
Центр временного размещения беженцев в Белгороде - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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Центр временного размещения беженцев в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, они запуганы и боятся перемещаться по гуманитарным коридорам, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Атмосфера лжи и информационной агрессии нарушает права и украинцев, потому что многие украинцы запуганы СМИ, боятся перемещаться из своих населенных пунктов, боятся пользоваться гуманитарными коридорами, боятся, если этот населенный пункт вблизи России и двигаться на территории России, потому что им объясняли, что их отправят в Сибирь, концентрационные лагеря, отнимут детей... Это прямое нарушение прав самих украинцев", - заявил глава СПЧ в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.
Кроме того, он отметил, что сейчас западное сообщество, в первую очередь США, игнорирует право России и россиян на безопасность.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВладимир ПутинОбострение ситуации в ЛНРУкраинаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевВ мире
 
 
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