https://ria.ru/20220427/bezhentsy-1785770883.html

Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ

Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 27.04.2022

Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ

Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, они запуганы и боятся перемещаться по гуманитарным коридорам, заявил глава Совета по правам человека... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:59

2022-04-27T15:59

2022-04-27T15:59

обострение ситуации в днр и лнр

россия

владимир путин

обострение ситуации в лнр

украина

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, они запуганы и боятся перемещаться по гуманитарным коридорам, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Атмосфера лжи и информационной агрессии нарушает права и украинцев, потому что многие украинцы запуганы СМИ, боятся перемещаться из своих населенных пунктов, боятся пользоваться гуманитарными коридорами, боятся, если этот населенный пункт вблизи России и двигаться на территории России, потому что им объясняли, что их отправят в Сибирь, концентрационные лагеря, отнимут детей... Это прямое нарушение прав самих украинцев", - заявил глава СПЧ в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.Кроме того, он отметил, что сейчас западное сообщество, в первую очередь США, игнорирует право России и россиян на безопасность.

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Людмила Скопинцева

Людмила Скопинцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Людмила Скопинцева

россия, владимир путин, обострение ситуации в лнр, украина, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, в мире