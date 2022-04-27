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Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ
Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 27.04.2022
Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ
Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, они запуганы и боятся перемещаться по гуманитарным коридорам, заявил глава Совета по правам человека... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:59
2022-04-27T15:59
2022-04-27T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
владимир путин
обострение ситуации в лнр
украина
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, они запуганы и боятся перемещаться по гуманитарным коридорам, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Атмосфера лжи и информационной агрессии нарушает права и украинцев, потому что многие украинцы запуганы СМИ, боятся перемещаться из своих населенных пунктов, боятся пользоваться гуманитарными коридорами, боятся, если этот населенный пункт вблизи России и двигаться на территории России, потому что им объясняли, что их отправят в Сибирь, концентрационные лагеря, отнимут детей... Это прямое нарушение прав самих украинцев", - заявил глава СПЧ в ходе круглого стола, посвященного санкциям и правам человека.Кроме того, он отметил, что сейчас западное сообщество, в первую очередь США, игнорирует право России и россиян на безопасность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, обострение ситуации в лнр, украина, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, в мире
Информационная агрессия Запада нарушает права украинцев, заявил глава СПЧ
Глава СПЧ Фадеев: информационная агрессия Запада нарушает права украинцев