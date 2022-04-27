https://ria.ru/20220427/baykal-1785687015.html

Глава Бурятии уверен, что рост числа туристов не повредит экологии Байкала

Глава Бурятии уверен, что рост числа туристов не повредит экологии Байкала - РИА Новости, 27.04.2022

Глава Бурятии уверен, что рост числа туристов не повредит экологии Байкала

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что не испытывает опасений за экологию озера Байкала из-за увеличения количества организованных... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:13

2022-04-27T14:13

2022-04-27T14:21

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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что не испытывает опасений за экологию озера Байкала из-за увеличения количества организованных туристов, поток которых может вырасти в 2022 году."Нет таких опасений", – сказал Цыденов, отвечая на вопрос, не боится ли он, что при развитии туринфраструктуры Бурятии увеличится поток туристов, которые "все вытопчут" на Байкале."Более того, мы понимаем, что цивилизованно организованный туризм несет меньше нагрузки на экологию, чем неорганизованный. У нас сейчас миллион человек приезжает на Байкал, а точек размещения нет. В итоге машины на берегу, люди с палатками, кострами в кустах", – пояснил глава Бурятии. По его словам, именно это как раз несет большую нагрузку на экологию. "Организация мест размещения с вывозом отходов, очистными сооружениями позволит защитить Байкал", – добавил он. По информации главы региона, прогноз потока организованных туристов на 2022 год составляет примерно 295 тысяч человек, размещенных в гостиницах, что примерно на три процента больше, чем годом ранее. Цыденов отметил, что теперь необходимо решить вопрос с объектами размещения, поскольку в регионе не хватает отелей. Однако, по словам главы Бурятии, в республику пошли инвесторы, которые вкладывают средства в строительство гостиниц. Он добавил, что на предстоящее лето составлена чартерная программа, которая показала жизнеспособность в прошлые годы.

https://ria.ru/20200324/1568870288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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