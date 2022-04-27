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Глава Бурятии уверен, что рост числа туристов не повредит экологии Байкала - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
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Глава Бурятии уверен, что рост числа туристов не повредит экологии Байкала
Глава Бурятии уверен, что рост числа туристов не повредит экологии Байкала - РИА Новости, 27.04.2022
Глава Бурятии уверен, что рост числа туристов не повредит экологии Байкала
Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что не испытывает опасений за экологию озера Байкала из-за увеличения количества организованных... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:13
2022-04-27T14:21
туризм
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новости - туризм
туристы
байкал
республика бурятия
куда поехать
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что не испытывает опасений за экологию озера Байкала из-за увеличения количества организованных туристов, поток которых может вырасти в 2022 году."Нет таких опасений", – сказал Цыденов, отвечая на вопрос, не боится ли он, что при развитии туринфраструктуры Бурятии увеличится поток туристов, которые "все вытопчут" на Байкале."Более того, мы понимаем, что цивилизованно организованный туризм несет меньше нагрузки на экологию, чем неорганизованный. У нас сейчас миллион человек приезжает на Байкал, а точек размещения нет. В итоге машины на берегу, люди с палатками, кострами в кустах", – пояснил глава Бурятии. По его словам, именно это как раз несет большую нагрузку на экологию. "Организация мест размещения с вывозом отходов, очистными сооружениями позволит защитить Байкал", – добавил он. По информации главы региона, прогноз потока организованных туристов на 2022 год составляет примерно 295 тысяч человек, размещенных в гостиницах, что примерно на три процента больше, чем годом ранее. Цыденов отметил, что теперь необходимо решить вопрос с объектами размещения, поскольку в регионе не хватает отелей. Однако, по словам главы Бурятии, в республику пошли инвесторы, которые вкладывают средства в строительство гостиниц. Он добавил, что на предстоящее лето составлена чартерная программа, которая показала жизнеспособность в прошлые годы.
https://ria.ru/20200324/1568870288.html
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туризм, новости - туризм, туристы, байкал, республика бурятия, куда поехать, куда можно лететь
14:13 27.04.2022 (обновлено: 14:21 27.04.2022)
 
Глава Бурятии уверен, что рост числа туристов не повредит экологии Байкала

Глава Бурятии Цыденов не боится за экологию Байкала, несмотря на рост числа туристов

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал на территории республики Бурятия.
Озеро Байкал на территории республики Бурятия. - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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УЛАН-УДЭ, 27 апр – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что не испытывает опасений за экологию озера Байкала из-за увеличения количества организованных туристов, поток которых может вырасти в 2022 году.
"Нет таких опасений", – сказал Цыденов, отвечая на вопрос, не боится ли он, что при развитии туринфраструктуры Бурятии увеличится поток туристов, которые "все вытопчут" на Байкале.
"Более того, мы понимаем, что цивилизованно организованный туризм несет меньше нагрузки на экологию, чем неорганизованный. У нас сейчас миллион человек приезжает на Байкал, а точек размещения нет. В итоге машины на берегу, люди с палатками, кострами в кустах", – пояснил глава Бурятии. По его словам, именно это как раз несет большую нагрузку на экологию. "Организация мест размещения с вывозом отходов, очистными сооружениями позволит защитить Байкал", – добавил он.
По информации главы региона, прогноз потока организованных туристов на 2022 год составляет примерно 295 тысяч человек, размещенных в гостиницах, что примерно на три процента больше, чем годом ранее.
Цыденов отметил, что теперь необходимо решить вопрос с объектами размещения, поскольку в регионе не хватает отелей. Однако, по словам главы Бурятии, в республику пошли инвесторы, которые вкладывают средства в строительство гостиниц. Он добавил, что на предстоящее лето составлена чартерная программа, которая показала жизнеспособность в прошлые годы.
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