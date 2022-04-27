Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и бизнес обсудили на форуме меры господдержки предпринимателей - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/bank-1785755819.html
ПСБ и бизнес обсудили на форуме меры господдержки предпринимателей
ПСБ и бизнес обсудили на форуме меры господдержки предпринимателей - РИА Новости, 27.04.2022
ПСБ и бизнес обсудили на форуме меры господдержки предпринимателей
ПСБ провел круглый стол "Меры господдержки для малого и среднего бизнеса" в рамках Всероссийского форума "Территория бизнеса-территория жизни" на площадке... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:05
2022-04-27T15:05
россия
псб (банк псб)
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ПСБ провел круглый стол "Меры господдержки для малого и среднего бизнеса" в рамках Всероссийского форума "Территория бизнеса-территория жизни" на площадке Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех", где представил все действующие субсидируемые программы поддержки МСБ.Как говорится в сообщении банка, в процессе обсуждения были обозначены федеральные и региональные меры содействия бизнесу, а также сроки действия программ, размеры ставок по льготным и стандартным кредитам, условия их получения и требования к заемщикам, а также возможности оформления кредитных каникул, в том числе, была отмечена своевременность и востребованность мер содействия бизнесу со стороны государства."Для бизнеса доступность финансирования и возможность привлекать заемные средства по выгодным ставкам особенно актуальна в текущих условиях. Согласно Индексу RSBI, исследованию деловых настроений малого и среднего бизнеса, которое ежемесячно проводит ПСБ, в марте кредитная составляющая находилась в зоне роста. Во многом это объясняется наличием достаточного количества программ поддержки, в рамках которых предприниматели могут получить финансирование по сниженным ставкам. ПСБ является одним из банков-лидеров по масштабам льготного финансирования предпринимательской деятельности и всегда в числе первых подключается к таким мерам господдержки, так как считает их важным инструментом для устойчивого развития малого и среднего бизнеса в России", - сказал вице-президент - директор департамента малого и среднего бизнеса в Москве ПСБ Алексей Анаисов.Банк также представил собственные кредитные решения для бизнеса, в том числе, онлайн-продукты, которые позволяют всего за несколько часов с минимальным количеством документов получить финансирование на любые цели.
https://ria.ru/20220419/drozdov-1784253850.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, псб (банк псб), промсвязьбанк
15:05 27.04.2022
 

ПСБ и бизнес обсудили на форуме меры господдержки предпринимателей

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ПСБ провел круглый стол "Меры господдержки для малого и среднего бизнеса" в рамках Всероссийского форума "Территория бизнеса-территория жизни" на площадке Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех", где представил все действующие субсидируемые программы поддержки МСБ.
Как говорится в сообщении банка, в процессе обсуждения были обозначены федеральные и региональные меры содействия бизнесу, а также сроки действия программ, размеры ставок по льготным и стандартным кредитам, условия их получения и требования к заемщикам, а также возможности оформления кредитных каникул, в том числе, была отмечена своевременность и востребованность мер содействия бизнесу со стороны государства.
Руководитель дивизиона Диверсификация, импортозамещение и проектное финансирование ПСБ Антон Дроздов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 11:26
ПСБ: в планах усиление текущих позиций и расширение географии присутствия
"Для бизнеса доступность финансирования и возможность привлекать заемные средства по выгодным ставкам особенно актуальна в текущих условиях. Согласно Индексу RSBI, исследованию деловых настроений малого и среднего бизнеса, которое ежемесячно проводит ПСБ, в марте кредитная составляющая находилась в зоне роста. Во многом это объясняется наличием достаточного количества программ поддержки, в рамках которых предприниматели могут получить финансирование по сниженным ставкам. ПСБ является одним из банков-лидеров по масштабам льготного финансирования предпринимательской деятельности и всегда в числе первых подключается к таким мерам господдержки, так как считает их важным инструментом для устойчивого развития малого и среднего бизнеса в России", - сказал вице-президент - директор департамента малого и среднего бизнеса в Москве ПСБ Алексей Анаисов.
Банк также представил собственные кредитные решения для бизнеса, в том числе, онлайн-продукты, которые позволяют всего за несколько часов с минимальным количеством документов получить финансирование на любые цели.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала