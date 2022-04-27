https://ria.ru/20220427/bank-1785755819.html

ПСБ и бизнес обсудили на форуме меры господдержки предпринимателей

ПСБ и бизнес обсудили на форуме меры господдержки предпринимателей - РИА Новости, 27.04.2022

ПСБ и бизнес обсудили на форуме меры господдержки предпринимателей

ПСБ провел круглый стол "Меры господдержки для малого и среднего бизнеса" в рамках Всероссийского форума "Территория бизнеса-территория жизни" на площадке... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:05

2022-04-27T15:05

2022-04-27T15:05

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ПСБ провел круглый стол "Меры господдержки для малого и среднего бизнеса" в рамках Всероссийского форума "Территория бизнеса-территория жизни" на площадке Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех", где представил все действующие субсидируемые программы поддержки МСБ.Как говорится в сообщении банка, в процессе обсуждения были обозначены федеральные и региональные меры содействия бизнесу, а также сроки действия программ, размеры ставок по льготным и стандартным кредитам, условия их получения и требования к заемщикам, а также возможности оформления кредитных каникул, в том числе, была отмечена своевременность и востребованность мер содействия бизнесу со стороны государства."Для бизнеса доступность финансирования и возможность привлекать заемные средства по выгодным ставкам особенно актуальна в текущих условиях. Согласно Индексу RSBI, исследованию деловых настроений малого и среднего бизнеса, которое ежемесячно проводит ПСБ, в марте кредитная составляющая находилась в зоне роста. Во многом это объясняется наличием достаточного количества программ поддержки, в рамках которых предприниматели могут получить финансирование по сниженным ставкам. ПСБ является одним из банков-лидеров по масштабам льготного финансирования предпринимательской деятельности и всегда в числе первых подключается к таким мерам господдержки, так как считает их важным инструментом для устойчивого развития малого и среднего бизнеса в России", - сказал вице-президент - директор департамента малого и среднего бизнеса в Москве ПСБ Алексей Анаисов.Банк также представил собственные кредитные решения для бизнеса, в том числе, онлайн-продукты, которые позволяют всего за несколько часов с минимальным количеством документов получить финансирование на любые цели.

https://ria.ru/20220419/drozdov-1784253850.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк