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В Баальбеке прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 28.04.2022
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В Баальбеке прошла акция в поддержку России
В Баальбеке прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 28.04.2022
В Баальбеке прошла акция в поддержку России
Жители города Баальбек на востоке Ливана при поддержке муниципалитета, посольства России и Русского дома в Бейруте провели массовую акцию в поддержку России и... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-27T21:23
2022-04-28T00:07
ливан
россия
в мире
украина
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БААЛЬБЕК, 27 апр — РИА Новости. Жители города Баальбек на востоке Ливана при поддержке муниципалитета, посольства России и Русского дома в Бейруте провели массовую акцию в поддержку России и специальной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Сначала участники организовали автопробег на десятках машин через весь город с российскими и ливанскими флагами.Сама акция состоялась у здания городского муниципалитета. Перед собравшимися выступил посол России в Ливане Александр Рудаков, глава союза муниципалитетов Баальбека Али Файад Яги и глава муниципалитета города Фуад Блок. Там также присутствовали представители политических партий и общественных организаций. Русский дом в Бейруте представлял исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Ливане Руслан Рамазанов."Глобальные перемены требуют участия волевых народов и исключительных руководителей. Как совсем недавно Россия и СССР сыграли решающую роль в победе над фашизмом, сегодня она создает новый многополярный мир. К этим переменам идет Россия и ее друзья", — сказал директор русского центра культуры в Баальбеке Али Касем.Блок в свою очередь подчеркнул важную положительную роль России в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и поддержку Ливана в частности.Глава российской дипмиссии в ходе своего выступления отметил важность взаимной поддержки между Ливаном и Россией и напомнил, что Москва призывала и призывает к укреплению международной безопасности на основании международного права и взаимного уважения.С начала специальной операции на Украине по всему миру регулярно проходят массовые мероприятия в поддержку России.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/protesty-1783817363.html
https://ria.ru/20220417/aktsiya-1783994324.html
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ливан, россия, в мире, украина
21:23 27.04.2022 (обновлено: 00:07 28.04.2022)
 
В Баальбеке прошла акция в поддержку России

Акция в поддержку России прошла в ливанском Баальбеке

© AP Photo / Bilal HusseinАкция в поддержку России в Ливане
Акция в поддержку России в Ливане - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
Акция в поддержку России в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БААЛЬБЕК, 27 апр — РИА Новости. Жители города Баальбек на востоке Ливана при поддержке муниципалитета, посольства России и Русского дома в Бейруте провели массовую акцию в поддержку России и специальной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала участники организовали автопробег на десятках машин через весь город с российскими и ливанскими флагами.
Сама акция состоялась у здания городского муниципалитета. Перед собравшимися выступил посол России в Ливане Александр Рудаков, глава союза муниципалитетов Баальбека Али Файад Яги и глава муниципалитета города Фуад Блок. Там также присутствовали представители политических партий и общественных организаций. Русский дом в Бейруте представлял исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Ливане Руслан Рамазанов.
"Глобальные перемены требуют участия волевых народов и исключительных руководителей. Как совсем недавно Россия и СССР сыграли решающую роль в победе над фашизмом, сегодня она создает новый многополярный мир. К этим переменам идет Россия и ее друзья", — сказал директор русского центра культуры в Баальбеке Али Касем.
Блок в свою очередь подчеркнул важную положительную роль России в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и поддержку Ливана в частности.
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Глава российской дипмиссии в ходе своего выступления отметил важность взаимной поддержки между Ливаном и Россией и напомнил, что Москва призывала и призывает к укреплению международной безопасности на основании международного права и взаимного уважения.
С начала специальной операции на Украине по всему миру регулярно проходят массовые мероприятия в поддержку России.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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