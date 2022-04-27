https://ria.ru/20220427/baalbek-1785833432.html

В Баальбеке прошла акция в поддержку России

В Баальбеке прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 28.04.2022

В Баальбеке прошла акция в поддержку России

Жители города Баальбек на востоке Ливана при поддержке муниципалитета, посольства России и Русского дома в Бейруте провели массовую акцию в поддержку России и... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-27T21:23

2022-04-27T21:23

2022-04-28T00:07

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украина

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БААЛЬБЕК, 27 апр — РИА Новости. Жители города Баальбек на востоке Ливана при поддержке муниципалитета, посольства России и Русского дома в Бейруте провели массовую акцию в поддержку России и специальной операции на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Сначала участники организовали автопробег на десятках машин через весь город с российскими и ливанскими флагами.Сама акция состоялась у здания городского муниципалитета. Перед собравшимися выступил посол России в Ливане Александр Рудаков, глава союза муниципалитетов Баальбека Али Файад Яги и глава муниципалитета города Фуад Блок. Там также присутствовали представители политических партий и общественных организаций. Русский дом в Бейруте представлял исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Ливане Руслан Рамазанов."Глобальные перемены требуют участия волевых народов и исключительных руководителей. Как совсем недавно Россия и СССР сыграли решающую роль в победе над фашизмом, сегодня она создает новый многополярный мир. К этим переменам идет Россия и ее друзья", — сказал директор русского центра культуры в Баальбеке Али Касем.Блок в свою очередь подчеркнул важную положительную роль России в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и поддержку Ливана в частности.Глава российской дипмиссии в ходе своего выступления отметил важность взаимной поддержки между Ливаном и Россией и напомнил, что Москва призывала и призывает к укреплению международной безопасности на основании международного права и взаимного уважения.С начала специальной операции на Украине по всему миру регулярно проходят массовые мероприятия в поддержку России.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/protesty-1783817363.html

https://ria.ru/20220417/aktsiya-1783994324.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

ливан, россия, в мире, украина