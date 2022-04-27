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ООН заявила о создании команды по эвакуации мирных граждан с "Азовстали" - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/azovstal-1785834647.html
ООН заявила о создании команды по эвакуации мирных граждан с "Азовстали"
ООН заявила о создании команды по эвакуации мирных граждан с "Азовстали" - РИА Новости, 27.04.2022
ООН заявила о создании команды по эвакуации мирных граждан с "Азовстали"
ООН обсуждает с Москвой и Киевом механизм для своевременной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий на Украине, сообщил на брифинге заместитель... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:42
2022-04-27T21:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
международный комитет красного креста (мккк)
оон
антониу гутерреш
украина
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ООН, 27 апр – РИА Новости. ООН обсуждает с Москвой и Киевом механизм для своевременной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий на Украине, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что Путин согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации на встрече не было.По его словам, МККК также вовлечен в усилия по координации. "Сегодня, в среду, у нас проходят дискуссии в Москве и Киеве в продолжение (разговора Гутерреша и Путина – ред.), с целью разработать операционный механизм для своевременной эвакуации мирных граждан", - указал он.По словам Хака, ООН приглашает самых опытных сотрудников со стороны УКГВ, экспертов в области комплексных операций – они приезжают на Украину со всего мира.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, ситуация в днр и лнр, международный комитет красного креста (мккк), оон, антониу гутерреш, украина, россия, стефан дюжаррик, мариуполь, азовсталь
21:42 27.04.2022
 
ООН заявила о создании команды по эвакуации мирных граждан с "Азовстали"

Зампредставитель Генсека ООН Хак: создается команда по эвакуации гражданских с "Азовстали"

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
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ООН, 27 апр – РИА Новости. ООН обсуждает с Москвой и Киевом механизм для своевременной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий на Украине, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что Путин согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации на встрече не было.
"Мы продолжаем контакты. И в развитие достигнутой в принципе договоренности между генсеком ООН и президентом РФ УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов - ред.) мобилизует команду со стороны ООН для координации эвакуации мирных граждан на заводе "Азовсталь" в Мариуполе", - сказал Хак.
По его словам, МККК также вовлечен в усилия по координации. "Сегодня, в среду, у нас проходят дискуссии в Москве и Киеве в продолжение (разговора Гутерреша и Путина – ред.), с целью разработать операционный механизм для своевременной эвакуации мирных граждан", - указал он.
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По словам Хака, ООН приглашает самых опытных сотрудников со стороны УКГВ, экспертов в области комплексных операций – они приезжают на Украину со всего мира.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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