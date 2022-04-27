ООН заявила о создании команды по эвакуации мирных граждан с "Азовстали"
Зампредставитель Генсека ООН Хак: создается команда по эвакуации гражданских с "Азовстали"
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
ООН, 27 апр – РИА Новости. ООН обсуждает с Москвой и Киевом механизм для своевременной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий на Украине, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что Путин согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации на встрече не было.
"Мы продолжаем контакты. И в развитие достигнутой в принципе договоренности между генсеком ООН и президентом РФ УКГВ (Управление по координации гуманитарных вопросов - ред.) мобилизует команду со стороны ООН для координации эвакуации мирных граждан на заводе "Азовсталь" в Мариуполе", - сказал Хак.
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По словам Хака, ООН приглашает самых опытных сотрудников со стороны УКГВ, экспертов в области комплексных операций – они приезжают на Украину со всего мира.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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