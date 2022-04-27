https://ria.ru/20220427/alzhir-1785835187.html

Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа Испании

Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа Испании - РИА Новости, 28.04.2022

Алжир пригрозил разорвать контракт на поставки газа Испании

Алжир может разорвать контракт на поставки природного газа Испании, если Мадрид нарушит обязательства и запустит реверс топлива, сообщило Министерство... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-27T21:44

2022-04-27T21:44

2022-04-28T00:07

алжир (провинция)

испания

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КАИР, 27 апр — РИА Новости. Алжир может разорвать контракт на поставки природного газа Испании, если Мадрид нарушит обязательства и запустит реверс топлива, сообщило Министерство энергетики арабской страны.В заявлении ведомства отмечается, что министр Мухаммад Аркаб получил сообщение от испанской коллеги Тересы Риберы о "решении Испании начать реверс газа через газопровод "Магриб — Европа (MEG)". Процедуру планируется запустить в среду или четверг, сообщила испанская сторона."(Поставка. — Прим. ред.) любого количества алжирского газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением контрактных обязательств и может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами", — заявило министерство.При этом на прошлой неделе президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал, что страна продолжит поставки "вне зависимости от обстоятельств".Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Польша и Болгария, отказавшиеся оплачивать топливо от "Газпрома" в рублях, получают газ от соседей по Евросоюзу.В 2021 году Алжир не стал продлевать контракт на закачку газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный трубопровод "Магриб — Европа". Это решение связано с разрывом отношений между Алжиром и Марокко. Все поставки топлива из Алжира в Испанию с ноября идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море."Магриб — Европа" связывает масштабное месторождение Хасси-Рмель в Алжире с ГТС Испании и Португалии, проходя также через территорию Марокко.Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года — 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.

https://ria.ru/20220427/gaz-1785720079.html

https://ria.ru/20220423/gaz-1785035705.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

алжир (провинция), испания, цены на нефть, в мире