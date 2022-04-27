https://ria.ru/20220427/airbnb-1785738513.html
Airbnb в Европе обязали делиться информацией с налоговыми службами
Airbnb в Европе обязали делиться информацией с налоговыми службами - РИА Новости, 27.04.2022
Airbnb в Европе обязали делиться информацией с налоговыми службами
Суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что международная сеть сервиса бронирования жилья Airbnb должна отвечать на запросы национальных налоговых служб,... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:04
2022-04-27T18:04
2022-04-27T18:04
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БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что международная сеть сервиса бронирования жилья Airbnb должна отвечать на запросы национальных налоговых служб, говорится в пресс-релизе суда.Платформа Airbnb за комиссию позволяет размещать в сети предложения по аренде жилья в различных странах мира.Ранее ирландское представительство Airbnb обратилось в суд ЕС, после того как налоговое управление Брюсселя запросило данные об операциях в бельгийской столице за 2017 год. В компании ссылались на европейской право в области электронной коммерции.Однако суд ЕС счел, что европейское регулирование в области электронной коммерции не освобождает от необходимости сотрудничества с местными налоговыми органами. "Положение местного законодательства, обязывающее оператора передавать определенные данные по объектам размещения туристов, носит фискальный характер, поэтому является исключением из директивы по электронной коммерции", — сообщили в суде.
https://ria.ru/20220407/zhile-1782053417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, брюссель, airbnb, евросоюз, новости - туризм, туристы, отели, налоги
Airbnb в Европе обязали делиться информацией с налоговыми службами
Суд ЕС обязал сервис Airbnb делиться информацией с налоговыми службами
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что международная сеть сервиса бронирования жилья Airbnb должна отвечать на запросы национальных налоговых служб, говорится в пресс-релизе суда.
Платформа Airbnb за комиссию позволяет размещать в сети предложения по аренде жилья в различных странах мира.
Ранее ирландское представительство Airbnb обратилось в суд ЕС, после того как налоговое управление Брюсселя запросило данные об операциях в бельгийской столице за 2017 год. В компании ссылались на европейской право в области электронной коммерции.
Однако суд ЕС счел, что европейское регулирование в области электронной коммерции не освобождает от необходимости сотрудничества с местными налоговыми органами.
"Положение местного законодательства, обязывающее оператора передавать определенные данные по объектам размещения туристов, носит фискальный характер, поэтому является исключением из директивы по электронной коммерции", — сообщили в суде.