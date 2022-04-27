https://ria.ru/20220427/aeroflot-1785771381.html

Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили

Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили - РИА Новости, 27.04.2022

Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили

Международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" договорились временно приостановить членство перевозчика, сообщается на РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:00

2022-04-27T16:00

2022-04-27T16:11

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аэрофлот

новости - туризм

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" договорились временно приостановить членство перевозчика, сообщается на сайте альяса."SkyTeam и "Аэрофлот" договорились о временном приостановлении членства авиакомпании в альянсе. При этом "Аэрофлот" не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, по привилегиям альянса на рейсах ПАО "Аэрофлот" могут действовать некоторые ограничения", - сообщили в авиакомпании.SkyTeam – международный альянс, объединяющий 19 авиакомпаний из разных стран.

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785710857.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

skyteam, аэрофлот, новости - туризм