https://ria.ru/20220427/aeroflot-1785771381.html
Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили
Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили - РИА Новости, 27.04.2022
Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили
Международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" договорились временно приостановить членство перевозчика, сообщается на РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:00
2022-04-27T16:00
2022-04-27T16:11
туризм
skyteam
аэрофлот
новости - туризм
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" договорились временно приостановить членство перевозчика, сообщается на сайте альяса."SkyTeam и "Аэрофлот" договорились о временном приостановлении членства авиакомпании в альянсе. При этом "Аэрофлот" не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, по привилегиям альянса на рейсах ПАО "Аэрофлот" могут действовать некоторые ограничения", - сообщили в авиакомпании.SkyTeam – международный альянс, объединяющий 19 авиакомпаний из разных стран.
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785710857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
skyteam, аэрофлот, новости - туризм
16:00 27.04.2022 (обновлено: 16:11 27.04.2022)
Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили
Членство "Аэрофлота" в международном альянсе SkyTeam временно приостановили