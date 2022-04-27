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Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили - РИА Новости, 27.04.2022
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Туризм
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Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили
Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили - РИА Новости, 27.04.2022
Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили
Международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" договорились временно приостановить членство перевозчика, сообщается на РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:00
2022-04-27T16:11
туризм
skyteam
аэрофлот
новости - туризм
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" договорились временно приостановить членство перевозчика, сообщается на сайте альяса."SkyTeam и "Аэрофлот" договорились о временном приостановлении членства авиакомпании в альянсе. При этом "Аэрофлот" не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, по привилегиям альянса на рейсах ПАО "Аэрофлот" могут действовать некоторые ограничения", - сообщили в авиакомпании.SkyTeam – международный альянс, объединяющий 19 авиакомпаний из разных стран.
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skyteam, аэрофлот, новости - туризм
16:00 27.04.2022 (обновлено: 16:11 27.04.2022)
 
Членство "Аэрофлота" в альянсе SkyTeam временно приостановили

Членство "Аэрофлота" в международном альянсе SkyTeam временно приостановили

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Международный авиационный альянс SkyTeam и крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" договорились временно приостановить членство перевозчика, сообщается на сайте альяса.
"SkyTeam и "Аэрофлот" договорились временно приостановить членство авиакомпании в альянсе SkyTeam. Мы работаем над тем, чтобы ограничить воздействие на клиентов, и будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в льготах и услугах SkyTeam", - говорится в сообщении.
"SkyTeam и "Аэрофлот" договорились о временном приостановлении членства авиакомпании в альянсе. При этом "Аэрофлот" не прекращает использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, по привилегиям альянса на рейсах ПАО "Аэрофлот" могут действовать некоторые ограничения", - сообщили в авиакомпании.
SkyTeam – международный альянс, объединяющий 19 авиакомпаний из разных стран.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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