https://ria.ru/20220426/zverokast-1785483608.html

"Зверокаст". Трейлер

"Зверокаст". Трейлер - РИА Новости, 26.04.2022

"Зверокаст". Трейлер

Подкаст про тех у кого лапки и для тех, кто думает, как ужиться в одном доме с обычным или не самым обычным питомцем. Вместе с экспертами узнаем, как спать, чтобы ваш гибрид волка не откусил бочок и почему нас любят лошади. Что делать, если кошка будит по ночам, чтобы пообщаться. И чего на самом деле хотят питомцы.

2022-04-26T13:06

2022-04-26T13:06

2022-04-26T13:06

зверокаст

подкаст

домашние животные

животные

бездомные животные

животные в городе: бездомные, подобранные, домашние

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Зверокаст. Трейлер Подкаст про тех у кого лапки и для тех, кто думает, как ужиться в одном доме с обычным или не самым обычным питомцем. Вместе с экспертами узнаем, как спать, чтобы ваш гибрид волка не откусил бочок и почему нас любят лошади. Что делать, если кошка будит по ночам, чтобы пообщаться. И чего на самом деле хотят питомцы. audio/mpeg

Узнаем, как владельцы справляются с особенностями своих подопечных. Поговорим о енотах и пауках, о золотых рыбках и змеях, о собаках - инвалидах и странных кошках. Обсудим, как помочь безнадзорным питомцам, как получается, что бездомных животных продают на опыты и почему жестокое обращение с животными должно быть наказуемо. Постараемся понять, с кем дома жить можно, а кого лучше оставить в дикой природе.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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