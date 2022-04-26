https://ria.ru/20220426/zoloto-1785421510.html

Россиянам объяснили, как грамотно покупать золото

Россиянам объяснили, как грамотно покупать золото - РИА Новости, 26.04.2022

Россиянам объяснили, как грамотно покупать золото

Купить золото можно в любой форме и виде — от украшений до слитков и монет до обезличенных металлических счетов (ОМС) и вложений в инвестфонды. Везде есть плюсы РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T01:15

2022-04-26T01:15

2022-04-26T01:15

экономика

общество

россия

виталий исаков

золото

инвестиции

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Купить золото можно в любой форме и виде — от украшений до слитков и монет до обезличенных металлических счетов (ОМС) и вложений в инвестфонды. Везде есть плюсы и минусы, рассказал агентству “Прайм” директор по инвестициям УК “Открытие” Виталий Исаков.Большой спред возможен и в случае вложений в ОМС. Хранить физическое золото в этом случае не придется, но инвестор полностью зависит от ситуации на рынке и биржевых инструментов. Есть риск потерять доступ к своему золоту, если что-то пойдет не так, предупредил собеседник агентства.Еще один вариант — стать пайщиком ПИФов или инвестфондов, ориентированных на золото. В любом случае, доля драгметалла в портфеле не должна превышать 10 — 20 процентов, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220311/zoloto-1777579940.html

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экономика, общество, россия, виталий исаков, золото, инвестиции