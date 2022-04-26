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Россиянам объяснили, как грамотно покупать золото - РИА Новости, 26.04.2022
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Россиянам объяснили, как грамотно покупать золото
Россиянам объяснили, как грамотно покупать золото - РИА Новости, 26.04.2022
Россиянам объяснили, как грамотно покупать золото
Купить золото можно в любой форме и виде — от украшений до слитков и монет до обезличенных металлических счетов (ОМС) и вложений в инвестфонды. Везде есть плюсы РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T01:15
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экономика
общество
россия
виталий исаков
золото
инвестиции
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Купить золото можно в любой форме и виде — от украшений до слитков и монет до обезличенных металлических счетов (ОМС) и вложений в инвестфонды. Везде есть плюсы и минусы, рассказал агентству “Прайм” директор по инвестициям УК “Открытие” Виталий Исаков.Большой спред возможен и в случае вложений в ОМС. Хранить физическое золото в этом случае не придется, но инвестор полностью зависит от ситуации на рынке и биржевых инструментов. Есть риск потерять доступ к своему золоту, если что-то пойдет не так, предупредил собеседник агентства.Еще один вариант — стать пайщиком ПИФов или инвестфондов, ориентированных на золото. В любом случае, доля драгметалла в портфеле не должна превышать 10 — 20 процентов, заключил эксперт.
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экономика, общество, россия, виталий исаков, золото, инвестиции
01:15 26.04.2022
 
Россиянам объяснили, как грамотно покупать золото

Эксперт Исаков: доля драгметалла в инвестиционном портфеле не должна превышать 10-20%

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Купить золото можно в любой форме и виде — от украшений до слитков и монет до обезличенных металлических счетов (ОМС) и вложений в инвестфонды. Везде есть плюсы и минусы, рассказал агентству “Прайм” директор по инвестициям УК “Открытие” Виталий Исаков.
“Так, при покупке и продаже слитков инвестор скорее всего столкнется с большим “спредом” — разницей между котировками на покупку и на продажу. Слитки нужно хранить — это также дополнительные затраты. Их можно потерять, их могут физически отобрать, применив угрозы или насилие. Но при этом, владея слитками, инвестор никак не зависит от работоспособности финансовой инфраструктуры”, — отметил финансист.
Большой спред возможен и в случае вложений в ОМС. Хранить физическое золото в этом случае не придется, но инвестор полностью зависит от ситуации на рынке и биржевых инструментов. Есть риск потерять доступ к своему золоту, если что-то пойдет не так, предупредил собеседник агентства.
Еще один вариант — стать пайщиком ПИФов или инвестфондов, ориентированных на золото. В любом случае, доля драгметалла в портфеле не должна превышать 10 — 20 процентов, заключил эксперт.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Эксперт оценила риски инвестирования в золото
 
ЭкономикаОбществоРоссияВиталий ИсаковЗолотоИнвестиции
 
 
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