Россиянам объяснили, как грамотно покупать золото
Эксперт Исаков: доля драгметалла в инвестиционном портфеле не должна превышать 10-20%
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Купить золото можно в любой форме и виде — от украшений до слитков и монет до обезличенных металлических счетов (ОМС) и вложений в инвестфонды. Везде есть плюсы и минусы, рассказал агентству “Прайм” директор по инвестициям УК “Открытие” Виталий Исаков.
“Так, при покупке и продаже слитков инвестор скорее всего столкнется с большим “спредом” — разницей между котировками на покупку и на продажу. Слитки нужно хранить — это также дополнительные затраты. Их можно потерять, их могут физически отобрать, применив угрозы или насилие. Но при этом, владея слитками, инвестор никак не зависит от работоспособности финансовой инфраструктуры”, — отметил финансист.
Большой спред возможен и в случае вложений в ОМС. Хранить физическое золото в этом случае не придется, но инвестор полностью зависит от ситуации на рынке и биржевых инструментов. Есть риск потерять доступ к своему золоту, если что-то пойдет не так, предупредил собеседник агентства.
Еще один вариант — стать пайщиком ПИФов или инвестфондов, ориентированных на золото. В любом случае, доля драгметалла в портфеле не должна превышать 10 — 20 процентов, заключил эксперт.
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