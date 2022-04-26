https://ria.ru/20220426/zavist-1785521950.html
СМИ рассказали о "зависти" Обамы к президентству Байдена
СМИ рассказали о "зависти" Обамы к президентству Байдена - РИА Новости, 26.04.2022
СМИ рассказали о "зависти" Обамы к президентству Байдена
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси описала отношение бывшего президента США Барака Обамы к действующему главе государства Джо Байдену как зависть,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:17
2022-04-26T14:17
2022-04-26T14:17
в мире
сша
барак обама
джо байден
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси описала отношение бывшего президента США Барака Обамы к действующему главе государства Джо Байдену как зависть, сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, подобные слова Пелоси приводятся в отрывке книги двух корреспондентов New York Times "Это не пройдет: Трамп, Байден и борьба за будущее Америки" (This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future), которая перед публикацией, запланированной на следующий вторник, попала в распоряжение Fox News.В начале президентского срока Байден и Обама "время от времени" разговаривали по телефону, но эти переговоры были далеки от "тесного братства, которые оба политика продавали стране в качестве политической басни", приводит телеканал выдержки из книги. Пелоси, которая в этот период поддерживала связь с Обамой, поставила ему следующий диагноз: "Обама завидует Байдену", утверждается в книге.Одной из причин подобного чувства может быть то, что текущая администрация США в отличии от предыдущей преподносится как более прогрессивная, отмечает в книге советник Байдена.
https://ria.ru/20220406/odinochestvo-1781990876.html
https://ria.ru/20220407/bayden-1782343239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, барак обама, джо байден, нэнси пелоси
СМИ рассказали о "зависти" Обамы к президентству Байдена
Fox News: экс-глава США Обама завидует президентству Байдена
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси описала отношение бывшего президента США Барака Обамы к действующему главе государства Джо Байдену как зависть, сообщает телеканал Fox News
.
По данным телеканала, подобные слова Пелоси приводятся в отрывке книги двух корреспондентов New York Times "Это не пройдет: Трамп, Байден и борьба за будущее Америки" (This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future), которая перед публикацией, запланированной на следующий вторник, попала в распоряжение Fox News.
В начале президентского срока Байден и Обама "время от времени" разговаривали по телефону, но эти переговоры были далеки от "тесного братства, которые оба политика продавали стране в качестве политической басни", приводит телеканал выдержки из книги. Пелоси, которая в этот период поддерживала связь с Обамой, поставила ему следующий диагноз: "Обама завидует Байдену", утверждается в книге.
Одной из причин подобного чувства может быть то, что текущая администрация США в отличии от предыдущей преподносится как более прогрессивная, отмечает в книге советник Байдена.