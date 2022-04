https://ria.ru/20220426/zavist-1785521950.html

СМИ рассказали о "зависти" Обамы к президентству Байдена

СМИ рассказали о "зависти" Обамы к президентству Байдена - РИА Новости, 26.04.2022

СМИ рассказали о "зависти" Обамы к президентству Байдена

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси описала отношение бывшего президента США Барака Обамы к действующему главе государства Джо Байдену как зависть,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:17

2022-04-26T14:17

2022-04-26T14:17

в мире

сша

барак обама

джо байден

нэнси пелоси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784779521_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_ded2e8e4b803691ff87163321fe0bcf3.jpg

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси описала отношение бывшего президента США Барака Обамы к действующему главе государства Джо Байдену как зависть, сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, подобные слова Пелоси приводятся в отрывке книги двух корреспондентов New York Times "Это не пройдет: Трамп, Байден и борьба за будущее Америки" (This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future), которая перед публикацией, запланированной на следующий вторник, попала в распоряжение Fox News.В начале президентского срока Байден и Обама "время от времени" разговаривали по телефону, но эти переговоры были далеки от "тесного братства, которые оба политика продавали стране в качестве политической басни", приводит телеканал выдержки из книги. Пелоси, которая в этот период поддерживала связь с Обамой, поставила ему следующий диагноз: "Обама завидует Байдену", утверждается в книге.Одной из причин подобного чувства может быть то, что текущая администрация США в отличии от предыдущей преподносится как более прогрессивная, отмечает в книге советник Байдена.

https://ria.ru/20220406/odinochestvo-1781990876.html

https://ria.ru/20220407/bayden-1782343239.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сша, барак обама, джо байден, нэнси пелоси