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Швейцария блокирует поставки немецкого оружия на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/zapret-1785592335.html
Швейцария блокирует поставки немецкого оружия на Украину, сообщили СМИ
Швейцария блокирует поставки немецкого оружия на Украину, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.04.2022
Швейцария блокирует поставки немецкого оружия на Украину, сообщили СМИ
Швейцария из-за позиции нейтралитета "блокирует" передачу Киеву произведенных в Швейцарии немецких танковых боеприпасов, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:56
2022-04-26T21:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
швейцария
украина
минобороны германии
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БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. Швейцария из-за позиции нейтралитета "блокирует" передачу Киеву произведенных в Швейцарии немецких танковых боеприпасов, сообщил таблоид Bild.По его данным, Министерство обороны Германии, которое планирует поставки Киеву зенитных самоходных установок Gepard, намеревалось передать Украине немецкие танковые боеприпасы, однако они производятся в Швейцарии, что из-за международного статуса Берна стало "проблемой".Отмечается: швейцарские правила экспорта вооружений предусматривают, что вооружение, произведенное в Швейцарии, не может быть передано Украине. Как заявило в воскресенье Министерство экономики страны, поставки в государства, вовлеченные во "внутренний или международный вооруженный конфликт", запрещены по соображениям нейтралитета.Между тем именно в Швейцарии немецкий оборонный концерн Rheinmetall производит 35-миллиметровые боеприпасы, подчеркнула газета.В конце прошлой недели швейцарская газета SonntagsZeitung сообщала, что Швейцария наложила вето на запросы властей Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов, которые используются в немецких боевых машинах пехоты (БМП) типа Marder. Как уточняло издание, для БМП такого типа используются боеприпасы, произведенные в Швейцарии, однако конфедерация ограничивает их реэкспорт в зоны конфликтов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785237118.html
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в мире, швейцария, украина, минобороны германии
17:56 26.04.2022 (обновлено: 21:59 26.04.2022)
 
Швейцария блокирует поставки немецкого оружия на Украину, сообщили СМИ

Bild: Берн блокирует передачу Киеву произведенных Швейцарией немецких танковых боеприпасов

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesНемецкий военный танк Leopard II
Немецкий военный танк Leopard II - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Немецкий военный танк Leopard II. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости. Швейцария из-за позиции нейтралитета "блокирует" передачу Киеву произведенных в Швейцарии немецких танковых боеприпасов, сообщил таблоид Bild.
По его данным, Министерство обороны Германии, которое планирует поставки Киеву зенитных самоходных установок Gepard, намеревалось передать Украине немецкие танковые боеприпасы, однако они производятся в Швейцарии, что из-за международного статуса Берна стало "проблемой".
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Отмечается: швейцарские правила экспорта вооружений предусматривают, что вооружение, произведенное в Швейцарии, не может быть передано Украине. Как заявило в воскресенье Министерство экономики страны, поставки в государства, вовлеченные во "внутренний или международный вооруженный конфликт", запрещены по соображениям нейтралитета.
Между тем именно в Швейцарии немецкий оборонный концерн Rheinmetall производит 35-миллиметровые боеприпасы, подчеркнула газета.
В конце прошлой недели швейцарская газета SonntagsZeitung сообщала, что Швейцария наложила вето на запросы властей Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов, которые используются в немецких боевых машинах пехоты (БМП) типа Marder. Как уточняло издание, для БМП такого типа используются боеприпасы, произведенные в Швейцарии, однако конфедерация ограничивает их реэкспорт в зоны конфликтов.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреШвейцарияУкраинаМинобороны Германии
 
 
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