https://ria.ru/20220426/zapad-1785587138.html

Сербский журналист: Запад не хочет замечать нацистскую идеологию на Украине

Сербский журналист: Запад не хочет замечать нацистскую идеологию на Украине - РИА Новости, 26.04.2022

Сербский журналист: Запад не хочет замечать нацистскую идеологию на Украине

Запад не хочет замечать нацистскую идеологию на Украине, сконцентрировавшись на информационной войне, заявил журналист и общественный деятель из Сербии Миодраг... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:37

2022-04-26T17:37

2022-04-26T17:42

виктория нуланд

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россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Запад не хочет замечать нацистскую идеологию на Украине, сконцентрировавшись на информационной войне, заявил журналист и общественный деятель из Сербии Миодраг Заркович.По его словам, западная аудитория не знает и не хочет знать о двух бывших базах полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) в Мариуполе, которыми нацисты уже не смогут воспользоваться, так как их захватили силы ДНР."Первые журналисты попали туда… мы обнаружили очень много важной информации - нацистскую символику на этих базах, фотографии, книги, настенную живопись, они проводили различные ритуалы нацистского содержания", - рассказал Заркович на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".На Западе распространение нацистской идеологии на Украине никогда никого не волновало, отметил он."Зная об этом, можно спросить, почему ни о Маше (девушка из Мариуполя, ставшая свидетельницей зверств националистов в городе - ред.), ни о базах "Азова" не говорят постоянно? Последние десятилетия ведь Запад беспокоят эти вопросы, но теперь мы видим, что Западу совершенно все равно. Также мир убеждали, что западное сообщество не потерпит никогда ни экстремизма, ни нацизма, что они отвергли эту идеологию, идеологию, основанную на притеснению других", - перечисляет эксперт.По его мнению, то, что на Западе не слышали о нацистском уклоне полка "Азов", - огромное заблуждение."Различные формы тирании существуют по всему миру, а Запад этого не видит. Теперь мы видим это очень наглядно. Потому что сейчас это происходит на уровне целого общества, и этой пропаганде подвергаются обычные люди, западные СМИ постоянно повторяют этот дискурс", - добавляет журналист.Он подчеркнул, что сегодня по щелчку мыши легко можно узнать о том, каким статусом пользовался "Азов" в Мариуполе, и о тех преимуществах, которые ему предоставлялись."Можно легко узнать, что война началась не в 2022 году, а в 2014 - после государственного переворота, после визита Виктории Нуланд", - отметил спикер."Такие люди, как эти редакторы (западных СМИ - ред.), их большинство на Западе, большинство не хочет знать, как проходит детство Маши в подвале, они не хотят знать ни о нацистской идеологии "Азова", они не хотят знать об агрессии в течение 8 лет в отношении Донбасса со стороны украинского правительства… Поэтому я все с большим уважением отношусь к решению России вступить в эту информационную конфронтацию с Западом", - заключает выступающий.По его словам, Запад должен признать, что заблуждается."И Запад заблуждается уже очень давно. В конечном итоге мы должны помнить, что BBC и CNN - это не армии, мы должны уважать тех, кто готов использовать свои армии для справедливых целей. Мы можем проиграть информационную войну, но мы победим не только в настоящей войне, но и в самом главном конфликте - в культурной войне", - считает Заркович."Посмотрите, как России удалось в ходе своей специальной операции добиться завоевания целой буквы Z, она теперь запрещена на Западе, и мы видим, что сконцентрировавшись на информационных войнах, они проиграют культурную войну", - пояснил журналист.

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785557174.html

https://ria.ru/20220419/lnr-1784243300.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

виктория нуланд, украина, россия, мариуполь, признание днр и лнр в россии, в мире