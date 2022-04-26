Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о ночных заморозках - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/zamorozki-1785617915.html
Москвичей предупредили о ночных заморозках
Москвичей предупредили о ночных заморозках - РИА Новости, 26.04.2022
Москвичей предупредили о ночных заморозках
Температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до -1 градуса, ночные заморозки продлятся до субботы, следует из данных Гидрометцентра России. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:47
2022-04-26T19:47
общество
марина макарова
москва
россия
гидрометцентр
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782474956_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_24c658eac60b8f8c10cf15c6db12aaa2.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до -1 градуса, ночные заморозки продлятся до субботы, следует из данных Гидрометцентра России."Теплое начало недели в Москве сменится похолоданием в последние дни апреля. Значение среднесуточной температуры во второй половине недели будет отклоняться от климатической нормы на 4-5 градусов, ожидаются ночные заморозки", - сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.Согласно данным сайта Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до - 1 градуса. Ночные заморозки продлятся до субботы.По словам Макаровой, ожидаемое похолодание вызвано прохождением северо-западного циклона над столицей. Специалист отметила, что при этом ветер будет умеренным, облачность будет переменной.
https://ria.ru/20220425/pogoda-1785268110.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782474956_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ce0b4923903dbe8c15124c946be37ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, марина макарова, москва, россия, гидрометцентр, погода
19:47 26.04.2022
 
Москвичей предупредили о ночных заморозках

Гидрометцентр: температура в Москве в ночь со среды на четверг упадет до -1 градуса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до -1 градуса, ночные заморозки продлятся до субботы, следует из данных Гидрометцентра России.
"Теплое начало недели в Москве сменится похолоданием в последние дни апреля. Значение среднесуточной температуры во второй половине недели будет отклоняться от климатической нормы на 4-5 градусов, ожидаются ночные заморозки", - сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Согласно данным сайта Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до - 1 градуса. Ночные заморозки продлятся до субботы.
По словам Макаровой, ожидаемое похолодание вызвано прохождением северо-западного циклона над столицей. Специалист отметила, что при этом ветер будет умеренным, облачность будет переменной.
Участники первомайской демонстрации на Красной площади - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 11:05
Москвичам рассказали о погоде на Первомай
 
ОбществоМарина МакароваМоскваРоссияГидрометцентрПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала