https://ria.ru/20220426/zamorozki-1785617915.html

Москвичей предупредили о ночных заморозках

Москвичей предупредили о ночных заморозках - РИА Новости, 26.04.2022

Москвичей предупредили о ночных заморозках

Температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до -1 градуса, ночные заморозки продлятся до субботы, следует из данных Гидрометцентра России. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:47

2022-04-26T19:47

2022-04-26T19:47

общество

марина макарова

москва

россия

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до -1 градуса, ночные заморозки продлятся до субботы, следует из данных Гидрометцентра России."Теплое начало недели в Москве сменится похолоданием в последние дни апреля. Значение среднесуточной температуры во второй половине недели будет отклоняться от климатической нормы на 4-5 градусов, ожидаются ночные заморозки", - сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.Согласно данным сайта Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до - 1 градуса. Ночные заморозки продлятся до субботы.По словам Макаровой, ожидаемое похолодание вызвано прохождением северо-западного циклона над столицей. Специалист отметила, что при этом ветер будет умеренным, облачность будет переменной.

https://ria.ru/20220425/pogoda-1785268110.html

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, марина макарова, москва, россия, гидрометцентр, погода