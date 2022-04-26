https://ria.ru/20220426/zamorozki-1785617915.html
Москвичей предупредили о ночных заморозках
Москвичей предупредили о ночных заморозках - РИА Новости, 26.04.2022
Москвичей предупредили о ночных заморозках
Температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до -1 градуса, ночные заморозки продлятся до субботы, следует из данных Гидрометцентра России. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:47
2022-04-26T19:47
2022-04-26T19:47
общество
марина макарова
москва
россия
гидрометцентр
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782474956_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_24c658eac60b8f8c10cf15c6db12aaa2.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до -1 градуса, ночные заморозки продлятся до субботы, следует из данных Гидрометцентра России."Теплое начало недели в Москве сменится похолоданием в последние дни апреля. Значение среднесуточной температуры во второй половине недели будет отклоняться от климатической нормы на 4-5 градусов, ожидаются ночные заморозки", - сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.Согласно данным сайта Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве в ночь со среды на четверг упадет до - 1 градуса. Ночные заморозки продлятся до субботы.По словам Макаровой, ожидаемое похолодание вызвано прохождением северо-западного циклона над столицей. Специалист отметила, что при этом ветер будет умеренным, облачность будет переменной.
https://ria.ru/20220425/pogoda-1785268110.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782474956_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ce0b4923903dbe8c15124c946be37ec2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, марина макарова, москва, россия, гидрометцентр, погода
Москвичей предупредили о ночных заморозках
Гидрометцентр: температура в Москве в ночь со среды на четверг упадет до -1 градуса