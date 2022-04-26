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Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев - РИА Новости, 26.04.2022
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https://ria.ru/20220426/zalozhniki-1785637176.html
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев - РИА Новости, 26.04.2022
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев, а также 76 иностранных судов, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:22
2022-04-26T22:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев, а также 76 иностранных судов, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 90 иностранных граждан из пяти государств", - сказал Мизинцев."Кроме того, в семи украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - добавил он.По словам Мизинцева, Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили.Детальная информация о работе коридора ежедневно каждые 15 минут передается по радиосвязи на английском и русском языках. Киевские власти по-прежнему уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев, добавил начальник Национального центра управления обороной РФ."При этом сохраняется опасность для мореплавания от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Российская Федерация принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", - предупредил Мизинцев.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
22:22 26.04.2022
 
Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев

Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев, а также 76 иностранных судов, заявил во вторник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 90 иностранных граждан из пяти государств", - сказал Мизинцев.
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"Кроме того, в семи украинских портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - добавил он.
По словам Мизинцева, Вооруженные Силы России ежедневно с 8.00 до 19.00 мск открывают гуманитарный коридор - безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной три морских мили.
Детальная информация о работе коридора ежедневно каждые 15 минут передается по радиосвязи на английском и русском языках. Киевские власти по-прежнему уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев, добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
"При этом сохраняется опасность для мореплавания от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. Российская Федерация принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей", - предупредил Мизинцев.
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